國台辦稱「後果台方負責」　陸委會：維護漁民權益繼續執法！

記者任以芳／綜合報導

大陸漁船拒檢翻覆2死案，國台辦昨17晚間強硬表態「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」我陸委員會今（18）日表示，兩岸互不隸屬，我政府依照中華民國憲法、兩岸條例及相關規定處理兩岸事務的立場一貫，未來繼續依法執法，不會改變，必且對於國台辦無端指責，深表遺憾。

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸委員會今（18）日表示，兩岸互不隸屬，我政府依照中華民國憲法、兩岸條例及相關規定處理兩岸事務的立場一貫。依照兩岸條例的規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域。「我主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變。」

陸委會進一步指出，金門地區限制、禁止水域國防部早於民國81年10月7日即依據兩岸條例劃設且歷經修正公告迄今，雙方執法機關均依此進行相關水域執法工作，並據此多次展開執法及海上救難合作，此歷史事實及現狀不容否認。

陸委會表示，我方主管機關長期以來對於越界大陸船舶多數以驅離為主，一向採取穩健妥適的執法措施，不存在國台辦所說「粗暴驅離」或「無視大陸漁民生命財產安全」的情形。

陸委會指出，在「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）不斷侵擾，以及違法人員拒絕配合並採取危險規避作為下，發生不幸事件。這樣的事件誰也不願意看到，但國台辦一再無端指控，無視事發迄今兩岸各有關單位積極調查肇因與善後處理的努力，陸委會「深表遺憾。」

陸委會指出，對於本案肇因正秉持依法、公正、公開的原則，由檢方全力調查中，我方會迅速公布結果。對於不幸罹難者的家屬，政府已委請海基會基於服務兩岸民眾的既有經驗，負責協助處理善後事宜。

最後，陸委會呼籲雙方能互相合作，方有助早日釐清事實真相，共謀策進之道，方屬兩岸人民之福。

▲ 中國海警宣布未來加強執法 。（圖／翻攝 新華社）

稍早中國海警局新聞發言人甘羽今18日宣布，​​「福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。 ​​​」

大陸國台辦昨17日晚間強硬表態，海峽兩岸同屬一個中國，根本不存在所謂「禁止、限制水域」，並且強硬表態「一切後果台方負責。」