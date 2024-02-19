馬英九未受邀選前之夜？　蕭旭岑還原：為顧全侯陣營顏面才這樣說

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑接受媒體人黃暐瀚專訪。（圖／POP撞新聞提供）



記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九原先受邀出席國民黨「112選前之夜」造勢晚會，沒想到卻爆發「必須相信習近平」言論爭議，被從名單上移除，當時外界質疑馬英九疑似被切割，而馬英九辦公室則回應「未受邀，所以不會出席」。不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日卻爆料，其實那時候國民黨有邀請馬英九出席，但後來為了顧全侯陣營的顏面，他才跟記者說「沒邀請」。

蕭旭岑19日接受媒體人黃暐瀚專訪時透露，他在1月10日接到侯友宜競選辦公室來電，委婉請馬英九不要上台，當時他提出兩點，第一就是會全力配合，「馬總統已經登了廣告，自己自掏腰包花了數十萬元，他一定支持侯友宜，所以你要我們配合，我們一定都配合。」第二，蕭旭岑說，他以個人身份回應侯辦，以他經驗來看，如果不讓馬英九上台，會有嚴重的黨內問題，這對侯友宜是不利的。

對此，主持人黃暐瀚問「所以到底原本有沒有邀請馬英九去？」蕭旭岑強調，「有！原本有，但後來為了顧全侯陣營的顏面，後來才跟記者說沒邀請」，而黃暐瀚追問「那你有問侯辦為何做這個決定？又是誰做這個決定？」蕭旭岑回應，「應該是競選總部吧，很多人說是金執行長。」