國中畢業「許醫師」執業30年！開藥可打折　英文病歷也超強　　　

▲彰化密醫「許醫師」住家診所遭檢調搜索。（示意圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名69歲男子，國中畢業僅因有6年的診所助理經驗，也未領有醫師證書，卻在自家執業當起密醫，長達30年時間，甚至還寫詳細的英文病歷，看診打針、1天份藥劑僅收80元、2天酌收150元，3天打折200元，「許醫師」名氣大增，口耳相傳下，前往求診的患者越來越多，去年底遭檢舉，衛生局及檢警前往搜索，檢方偵查終結，今依涉嫌違反醫師法起訴。

起訴書指出，許男曾在某診所擔任6年的醫療助理員，僅國中畢業、未受有醫學系教育及領有醫師證書，卻對外稱是具有合格醫師執照，偽稱「許醫師」，自1983年起至2023年12月21日被查獲當天，期間斷斷續續，執業時間累計共30年。

「許醫師」為患者看診、問診、開藥、打針還書寫專業的英文病歷，1天份藥物80元、2天酌收150元，3天200元，打針另收100-150元，剛開始月收1千元，到月收成倍數成長，30年間保守估計收入共252萬元。

據了解，當時在診所內還搜出壯陽藥，幾乎全科包辦，檢警傳喚許、張、黃、李、陳及謝姓等多名患者及證人，「許醫師」也在偵訊中自白，他依照問診結果、根據患者主述症狀開藥，檢察官認為，非法執行密醫醫療行為，不僅會使求診者小病變大病，大病變絕症，草菅他人性命及健康，延誤他人就醫時機，不容輕縱，依涉違反醫療法起訴，不宜宣告緩刑。