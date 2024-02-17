喬王3.0？韓國瑜拋19日協商替藍解套　黃暐瀚評：軟中帶硬有點油

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院長韓國瑜昨（16日）確定於19日舉行朝野協商，討論邀請行政院長陳建仁針對食安議題專案報告一事，此舉也被視為替國民黨團日前提出的臨時會主張解套。對此，媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜現在是「喬王3.0」，用下禮拜一協商的方式，給國民黨團一個面子，同時，顧及自己作為院長在首次朝野協商中，達成的開議日期決議。

黃暐瀚在東森節目《關鍵時刻》中提到，國民黨團原先希望17日召開臨時會，邀陳建仁到立院針對食安議題專案報告，但因為沒開會協調、沒發文就泡湯了。

然而，此事後續的發展，是韓國瑜確定於19日舉行朝野協商，黃暐瀚則指出，韓國瑜軟中帶硬、硬中也有軟地說下禮拜一朝野協商，其實是給國民黨團一個面子。

黃暐瀚說明，因為下禮拜二就正式開議，即便下禮拜一早上朝野協商，還是會在禮拜二開議，並不會有任何改變。

此外，黃暐瀚進一步說明，從15日傳出隔天要協商，但韓國瑜一直沒有回應，消失到16日下午四點才回到立法院會見孫曉雅。他認為，院長沒有召開協商是給國民黨團一個台階，同時，也告訴國民黨，立法院現在是韓國瑜當家。

黃暐瀚分析，韓國瑜這消失的24小時，顧到了國民黨團的面子，而決定協商日期在下禮拜一，也保全了自己作為院長首次朝野協商的結果，即維持20日開議。

黃暐瀚強調，當韓國瑜做出這些手腕時，就會發現他跟過去王金平、柯建銘的人設和人格特質都不一樣，柯建銘比較硬、王金平比較軟，但是韓國瑜是「軟中帶硬，還有點油」，讓人抓不住他。「第一代喬王是王金平、第二代是柯建銘，而韓國瑜現在是『喬王3.0』」。