選前之夜未邀馬英九掉40萬票？　蕭旭岑：有提醒侯辦這是錯誤決策

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九接受《德國之聲》專訪時曾稱「必須相信大陸國家主席習近平」掀起討論，之後則因未出席國民黨「112選前之夜」造勢晚會引發關注。當時，馬英九辦公室稱是未受邀，而馬英九基金會執行長蕭旭岑19日則說，是因有邀請變沒邀請，他為了顧全大局才這樣說，並指出當時接到電話時有提醒，沒有讓馬英九上台是錯誤的決策。

蕭旭岑19日在《POP撞新聞》說，他聽到有人估計，代表國民黨參選總統的侯友宜因為沒有邀請馬英九參加選前之夜，掉了40萬票，雖然這不是很精準，但國民黨大選總統票比政黨票還少，侯友宜雙北都輸，這就證明了這樣的決定傷害馬英九也傷害侯友宜，因為這是切割國民黨自己前任總統、切割自己信念，又要怎麼樣讓支持者投票呢？

蕭旭岑透露，他接到侯辦電話委婉請馬英九不要上台時，就有說會全力配合，馬英九都自掏腰包登廣告，一定是支持侯友宜的，所以要配合就配合，但他也告訴對方，以他的經驗，不讓馬英九上台會有嚴重黨內問題，對侯友宜不利，所以他當下有提醒這是錯誤的決策，馬英九方面則當然感到遺憾，也會難過。

蕭旭岑指出，當初侯辦原本有邀請馬英九，後來變沒邀請，所以他向外界說明沒收到邀請，也是為了顧全侯辦的顏面。

蕭旭岑表示侯辦這個決策，國民黨主席朱立倫、副主席夏立言，包括當時擔任侯友宜全國後援會總會長的王金平也不贊成，有打給侯友宜溝通，但在競選總部強烈建議下沒有同意 。