常客連11天中刮刮樂「狂領2.6萬元」！老闆娘一看氣炸報警

▲杭州一家超商連續11天來了一名常客，每天都來兌獎刮刮樂。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

每到了農曆新年，許多人會購買彩券試手氣。中國杭州有一家便利商店，老闆娘發現有一名常客最近運氣不錯，過去幾乎沒中過獎，但1月下旬開始，連續11天買刮刮樂都有中，總共兌獎6000多（人民幣，下同，約新台幣2萬6,418元），調閱監視器發現真相，急忙報警。

據《紅星新聞》報導，位於杭州市臨平區東湖街道的一家超商，一名方姓男子是常客，經常到店內買福利彩票，每次買20註彩票時，幾乎沒中獎過，但自從今年1月下旬以來，每天都能兌獎刮刮樂上百元。

然而，老闆娘發現方男從未在店內購買刮刮樂，可是兌獎的刮刮樂確實是出自自己的超商，調閱店內監視器，發現自己在給方男列印福利彩票時，對方竟趁她不注意，從架上抽出好幾張刮刮樂，面額10元、20元、30元不等，憤而報警。

▲老闆娘調閱監視器，發現刮刮樂被偷竊。（圖／翻攝自紅星新聞）

警方掌握相關線索後，迅速鎖定方男位置並將人逮捕。經審訊，方男對自己的竊盜行為供認不諱，坦承自1月19日起，共前往該超商11次，偷走刮刮樂數百張，兌獎6000多元，目前已被臨平區公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

臨平區公安分局民警提醒，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理盜竊刑事案件適用法律若乾問題的解釋》第5條規定，盜竊不記名、不掛失的有價支付憑證、有價證券、有價票證的，應當按票面數額和盜竊時應得的孳息、獎金或者獎品等可得收益一併計算盜竊數額。

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