　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

常客連11天中刮刮樂「狂領2.6萬元」！老闆娘一看氣炸報警

杭州一家超商連續11天來了一名常客，每天都來兌獎刮刮樂。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲杭州一家超商連續11天來了一名常客，每天都來兌獎刮刮樂。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

每到了農曆新年，許多人會購買彩券試手氣。中國杭州有一家便利商店，老闆娘發現有一名常客最近運氣不錯，過去幾乎沒中過獎，但1月下旬開始，連續11天買刮刮樂都有中，總共兌獎6000多（人民幣，下同，約新台幣2萬6,418元），調閱監視器發現真相，急忙報警。

據《紅星新聞》報導，位於杭州市臨平區東湖街道的一家超商，一名方姓男子是常客，經常到店內買福利彩票，每次買20註彩票時，幾乎沒中獎過，但自從今年1月下旬以來，每天都能兌獎刮刮樂上百元。

然而，老闆娘發現方男從未在店內購買刮刮樂，可是兌獎的刮刮樂確實是出自自己的超商，調閱店內監視器，發現自己在給方男列印福利彩票時，對方竟趁她不注意，從架上抽出好幾張刮刮樂，面額10元、20元、30元不等，憤而報警。

老闆娘調閱監視器，發現刮刮樂被偷竊。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲老闆娘調閱監視器，發現刮刮樂被偷竊。（圖／翻攝自紅星新聞）

警方掌握相關線索後，迅速鎖定方男位置並將人逮捕。經審訊，方男對自己的竊盜行為供認不諱，坦承自1月19日起，共前往該超商11次，偷走刮刮樂數百張，兌獎6000多元，目前已被臨平區公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

臨平區公安分局民警提醒，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理盜竊刑事案件適用法律若乾問題的解釋》第5條規定，盜竊不記名、不掛失的有價支付憑證、有價證券、有價票證的，應當按票面數額和盜竊時應得的孳息、獎金或者獎品等可得收益一併計算盜竊數額。

延伸閱讀
林千又遭「富商男友家暴送醫」傷勢曝！男送車求撤告她心軟了　後悔痛哭：我太傻
吃「10大傷腎食物」出事？腎絲球死光就沒　醫：健康人細胞自我修復
中鋼3月盤價部分小漲300元　翁朝棟：鋼市復甦仍有挑戰

 
ET快訊
恐怖女虐殺！「貓狗地獄」花盆埋海量骸骨　進門屍臭撲鼻
北市女警燈節值勤爆紅！　超美側臉融化上千人
快訊／大樂透1億號碼來了　百萬紅包還有107組快來抱走
日本「出租男友」人氣夯！　巨乳網紅嗨喊：好香
夕陽致命！小夫妻車禍雙亡　警建議設標誌提醒
瞞媽網路賣色！雙胞胎姊妹海撈1.2億　親戚變客戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

常客連11天中刮刮樂「狂領2.6萬元」！老闆娘一看氣炸報警

陸春節結束「後備箱大賽」　150公斤現殺羊、活雞活鴨打包上路

老婆導航打錯1個字！他車開一半暴怒　「把妻丟包高速公路」

秀美腿！賈玲低胸禮服＋大波浪MV曝光

專家：中國經濟脆弱處多 　GDP超美可能性降低

國台辦痛批「草菅人命！」　堅決支持福建海警加強海上執法　

國台辦稱「後果台方負責」　陸委會：維護漁民權益繼續執法！

鑰匙殼異常太重被盤查！　海關撬開後「金光閃閃」走私客GG了

過年全家雲南旅遊！「拒買手鐲趕下車」　人妻無奈：全團花350萬

快訊／陸海警宣布加強海上執法　廈金海域開展「常態化」巡查

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

李泳知嗆羅PD「帶新寶貝出國」XD　被敲碗《地娛室3》：不是我們的問題！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

工程師欠高利貸遭3惡煞攔車　噴辣椒水進引擎室、捶車討債

常客連11天中刮刮樂「狂領2.6萬元」！老闆娘一看氣炸報警

陸春節結束「後備箱大賽」　150公斤現殺羊、活雞活鴨打包上路

老婆導航打錯1個字！他車開一半暴怒　「把妻丟包高速公路」

秀美腿！賈玲低胸禮服＋大波浪MV曝光

專家：中國經濟脆弱處多 　GDP超美可能性降低

國台辦痛批「草菅人命！」　堅決支持福建海警加強海上執法　

國台辦稱「後果台方負責」　陸委會：維護漁民權益繼續執法！

鑰匙殼異常太重被盤查！　海關撬開後「金光閃閃」走私客GG了

過年全家雲南旅遊！「拒買手鐲趕下車」　人妻無奈：全團花350萬

快訊／陸海警宣布加強海上執法　廈金海域開展「常態化」巡查

卜凡撇偶像身份改行算命　前任開罵「欠錢又劈腿」：還敢當道士

嘉義「貓狗地獄」恐怖女花盆埋海量骸骨　進門屎味屍臭撲鼻

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人：這個我可以

快訊／大樂透1億號碼來了　百萬紅包還有107組快來抱走

彰化衛生局追查致癌蘇丹紅　架上已無問題產品

情侶必吃「8大催情食物」！　營養師激推：性慾更高漲

地瓜球夯到韓國！驚見IZ*ONE姜惠元排隊20分鐘　留唇印給粉絲

恭祝玉皇大帝誕辰　侯友宜赴永和保福宮參拜祈福

直擊／FTISLAND台上吵起來　李洪基被在真吼無辜回：幹嘛生氣～

再籲盧秀燕到立院備詢　林俊憲：她當立委曾邀地方首長列席

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

大陸熱門新聞

20個親戚住24坪房！她到舅舅家拜年狂讚溫暖

陸漁船被追翻覆2死　國台辦回應

快訊／陸海警宣布加強海上執法

飯店清潔員闖入「看光裸體」　陸情侶怒求償10倍房價

女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」

導航打錯1個字！他車開一半暴怒　「把妻丟包高速公路」

常客連11天中刮刮樂領2.6萬　老闆娘氣炸報警

小學生寒假作業掉巴黎　網紅拾獲幫帶回！

過年全家雲南旅遊！人妻無奈：全車花350萬

不想當盤子！一家旅遊沒買20萬手鐲竟被趕下車

陸星巴克推「紅燒肉」拿鐵

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

賈玲低胸禮服＋大波浪MV曝光

網美海底撈拍不雅片！店家怒報警

更多熱門

相關新聞

陸春節結束「後備箱大賽」

陸春節結束「後備箱大賽」

大陸9天春節長假一轉眼就結束了，離別之際，又到了後備箱大賽，許多網友曬出爸媽愛心家鄉，有丸子臘肉、蔬菜水果、茶葉點心、活雞活鴨都不算什麼。北京一名網友後備箱有2隻現殺羊，足足150公斤重，引起不少網友共鳴，有種愛叫「爸媽覺得後備箱還能裝。」

男友介紹工作　1條件她猶豫反遭嗆：不信任我

男友介紹工作　1條件她猶豫反遭嗆：不信任我

女友想去沒人的彩券行！他嫌棄「下秒竟刮中10萬」

女友想去沒人的彩券行！他嫌棄「下秒竟刮中10萬」

過年全家雲南旅遊！人妻無奈：全車花350萬

過年全家雲南旅遊！人妻無奈：全車花350萬

動物工讀生睡一片！波比腿開走光

動物工讀生睡一片！波比腿開走光

關鍵字：

周刊王刮刮樂新年春節

讀者迴響

熱門新聞

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

驚悚畫面曝！　轎車違規左轉遭重機撞翻肚

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

林千又：終於有人還我清白了！痛指毀謗男「罪魁禍首」

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

動物工讀生睡一片！波比腿開走光

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

即／嘉義男全身著火墜樓亡　警急拉封鎖線調查

全聯「過年鐵盒1神物」降到100元！內行搬3盒

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面