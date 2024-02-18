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男友介紹工作「入職要給秘書1萬半年」　她猶豫遭嗆：不信任我

▲▼電腦,筆電,視訊,工作。（圖／示意圖／達志影像）

▲女網友經由男友大伯介紹工作，卻必須每個月匯1萬元給秘書。（圖／示意圖／達志影像）

文／CTWANT

情侶間相處，若不同的價值觀無法磨合，很難想像可以長久走下去。一名女網友抱怨，男友給了她大伯公司的行政職缺，八九不離十可以順利應徵上，但卻有交換條件，必須每個月給秘書1萬元，因而覺得不合理。

原PO在《Dcard》論壇提到，和男友原本是遠距離戀愛，考量到彼此的未來，她去年辭掉工作，搬到對方的城市，後來經由男友大伯公司的行政職缺介紹工作，先是和秘書阿姨聯絡，對方告知要去人力公司網站製作履歷，再到公司面試，等於要做「過場」動作，不要內定太明顯。

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然而，秘書阿姨要求原PO通過試用期後，會收到人力銀行給的獎金，必須給她1萬元，而剛入職的半年，每個月要固定從薪水匯1萬元過去。她覺得無法接受，便和男友討論，卻得到「在那邊很常態」的回答，加上秘書阿姨在公司地位很高，孝敬幾萬塊沒什麼，幫忙介紹工作等於貢獻一點傭金。

▲▼電腦,筆電,視訊,工作。（圖／示意圖／達志影像）

▲秘書阿姨要求原PO剛入職的半年，每個月都必須匯1萬元給她。（圖／示意圖／達志影像）

原PO依舊覺得猶豫，認為自己可以找其他工作，男友反而非常不滿，堅稱她看不起大伯的公司，還嗆聲：「想讓妳在我們家人的公司享福，妳竟然不信任我」，她擔心再這樣吵下去2人會因此分手，也好奇這樣到底正不正常，畢竟是第一次看到這種神秘常態。

原PO補充，這份工作薪水不多但也不少，是一般小公司，正常上下班，說不上爽缺或屎缺，但她有偷偷找其他工作面試，想多了解其他公司的環境條件。

貼文一出，網友紛紛留言奉勸：「怪，趕緊找其他工作不用看他們家臉色」、「沒聽說過要孝敬老闆秘書的…快逃」、「逃，給錢半年一回事，未來還要看他們臉色工作，如果離職搞不好他們還會在相關產業講你的不是…妳男友以上對下的態度也很不對吧」、「別傻了，選擇接受就是以後固定看他們臉色」。

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