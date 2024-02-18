過年全家雲南旅遊！「拒買手鐲趕下車」　人妻無奈：全團花350萬

▲中國有一家5口參加雲南旅遊團，卻因為沒購物被導遊趕下車。（圖／翻攝自小政視頻）

圖文／CTWANT

導遊強迫遊客購物的現象屢見不鮮，中國有一家5口在春節期間跟團旅遊，卻因為沒購買5萬（人民幣，下同）的手鐲，中途被導遊趕下車，她將此事PO上網，引發一番議論。

田女士一家人跟團前往雲南昆明、大理、麗江等地旅遊，團費為1.7萬元，出發前還特別詢問是否有強制消費，得到的答案是「不強制購買」，但是麗江旅遊第2天，逛玉器店時就被要求買下價值5萬的手鐲，否則就會被逐出旅遊團。

▲田女士拒絕購買手鐲，認為連500元價值都不到。（圖／翻攝自小政視頻／下同）

田女士表示，手鐲根本不值這個價錢，連500元都不值，因此拒絕購買，結果一家5口被導遊趕下遊覽車，同車的遊客為了息事寧人，大多選擇購買玉器，花費最多的遊客買了20多萬，而整輛車總共花費超過80萬。事後她向相關部門投訴，要求導遊道歉，但當地文旅部門回應：「導遊目前正在接待其它旅遊團，沒有時間當面道歉」。

田女士一家無可奈何，只好購買機票回家，提前結束旅程，雲南文旅要他們耐心等待事件處理結果。經歷曝光後，不少網友留言砲轟，直指雲南旅遊團太多陷阱，提醒大家旅遊要小心，「購物坑已經不是一次兩次了」，甚至有人曾被威脅「不買東西就不能吃飯」、「不買東西進不去機場回不了家」，也好奇為何政府遲遲不採取措施。

田女士今（17日）PO出影片，透露旅行社退了1萬元的未完行程費用，不想給雲南旅遊帶來負面影響，「除了沒收到導遊的道歉，對麗江文旅局和旅行社的態度很滿意。我們只是普通老百姓，不想再因為這事被打擾了，只想事情盡快有個結果」。而相關部門正在調查情況，一有結果就會發布通報。