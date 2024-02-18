陸春節結束「後備箱大賽」　150公斤現殺羊、活雞活鴨打包上路

記者任以芳／綜合報導

大陸9天春節長假一轉眼就結束了，離別之際，又到了後備箱大賽，許多網友曬出爸媽愛心家鄉，有丸子臘肉、蔬菜水果、茶葉點心、活雞活鴨都不算什麼。北京一名網友後備箱有2隻現殺羊，足足150公斤重，引起不少網友共鳴，有種愛叫「爸媽覺得後備箱還能裝。」

大陸每年春節假期結束前，不少網友曬出自己後備箱戰利品，以往最常見的就是活雞、活鴨，甚至是活羊被「打包」上路，放在後備箱，或是吊掛在車子外面，這些都是父母活生生的愛心。

▲150公斤現殺羊塞滿後備箱，驚呆大陸網友「怎麼冷藏啊？」。（圖／翻攝 網易）

綜合陸媒報導，這次引起超多人關注是一名北京網友，他的返程後備箱讓人特別震驚。這名網友老家來自內蒙，父母認為孩子一年難得回來一次，殺了兩隻羊，全都拿回去，足足近300斤（150公斤），外加老家特產，「恨不得把整個家都搬走。」

浙江李先生（化名）覺得「快把母親家搬破產了」，從老家金華回杭州，帶回土燒高粱酒兩大罐、母親做的臘腸、餛飩、粽子、糯米藕、芝麻糖，還有10多斤手炒的瓜子、現摘的草莓和蘿蔔等。不僅後備箱被塞得滿滿，連車內空位都被放滿了。

▲活雞活鴨打包上路不稀奇 。（圖／翻攝 網易）

王先生從廣東韶關老家返回浙江台州，後備箱有「幾十斤紅薯乾、食用油、酸菜、冬筍和水果足足二百斤」，這還不夠，家人還堅持讓王先生帶了三隻大公雞。王先生笑說，「一路上那幾只雞不時鳴叫，非常提神」。

一位湖南兒媳拍下婆婆的愛心，自己養雞，每天收藏雞蛋，直到她與先生返鄉前，婆婆用紙巾一個個把雞蛋包起來，生怕路上顛簸磕破了。

大陸網友們曬出後備箱，都是每一位普普通通的父親母親牽掛，擔心遠在外地孩子吃不飽，給出最珍貴最頂級的愛，彌補一年一次相聚的遺憾。

▼ 大陸春節結束「後備箱大賽」，顯示父母對子女牽掛與愛 。（圖／翻攝 網易）