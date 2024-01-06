《帝王條款》學生領獎了！發表感言：我很愛畫畫會繼續努力

▲桃園市東興國中學生黃承彥創作的《帝王條款》獲得優勝，民眾也認同其創作。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

桃園東興國中學生黃承彥以《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，卻遭網紅Cheap砲轟是在醜化台灣行人，事件引發熱議。教育部今（6日）舉行頒獎典禮，黃承彥因為太緊張不願受訪，但事先準備感言，內容提到感謝大家關心，也感謝不認識的叔叔阿姨幫他加油，「我很愛畫畫，我會繼續努力，希望以後可以出更多更好的作品」。

黃承彥以《帝王條款》畫作，獲得112學年全國學生美術比賽特優，卻遭網紅Cheap砲轟醜化，此舉在網路發酵後Cheap反遭炎上，各界聲援學生，之後Cheap在臉書道歉。

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全國學生美術比賽今天下午舉行頒獎典禮，從國小到大專共分為55組，進入決賽有8722件作品。黃承彥事先透過教育部表達不接受媒體訪問，但準備好感言文字稿，感謝大家對他的關心，也要謝謝指導的老師及一直關心他的家人，以及感謝不認識的叔叔阿姨為他加油。

▲桃園東興國中黃承彥創作的《帝王條款》獲獎，他以發表文字感言，感謝不認識的人幫他加油打氣。（圖／記者許敏溶翻攝）

黃承彥表示，今天來台北參加頒獎典禮很期待、很興奮，因為很緊張，不知道要怎麼回答問題，很怕說錯話，所以用文字來表達。「謝謝很多人喜歡我的畫，還有很多迷因梗圖好酷好有創意，比我的畫還厲害。我很愛畫畫，我會繼續努力，希望以後可以出更多更好的作品。」

黃承彥的《帝王條款》畫作今天也在台灣藝術教育館展出。來自台北市文山區的劉小姐，帶著就讀小六的兒子觀賞得獎畫作。劉小姐說，《帝王條款》畫的不錯，充分表達對《帝王條款》的感想，各界應該尊重孩子的創意。

▲黃承彥創作的《帝王條款》作品獲得優勝，今天在台灣藝術教育館展出。（圖／記者許敏溶攝）