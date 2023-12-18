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《帝王條款》國中生繪聖誕卡「謝謝叔叔阿姨」：歡迎取用

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／許美華）

▲繪製《帝王條款》的國中生畫聖誕卡片以示感謝。（圖／翻攝自FB／許美華）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，東興國中學生繪製的《帝王條款》畫作掀起風波，科技專家許美華第一時間發聲力挺，學生母親便私訊感謝她。許美華今（18）日則貼出一張聖誕卡片，「這張可愛的聖誕卡片，來自東興國中漫畫得獎的小朋友，跟大家說『Merry Christmas』」，轉達國中生對支持、鼓勵者的感謝。

許美華在臉書表示，聖誕節快到了，國中生想用這張卡，跟過去幾天所有支持、鼓勵他的叔叔阿姨說謝謝，如果有人喜歡，歡迎當作聖誕卡寄送給親友，這是孩子為大家畫的卡片。

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接著，許美華轉達，「小朋友也說，這次他突然學到很多事，知道為什麼有人不喜歡他得獎的畫、罵那幅畫；雖然有點傷心，但很多是他以前沒有想過的事，這也讓他學到創作要思考更多問題，這些事他會一直記在心裡。」她則表示，「我想，這次漫畫得獎成為社會輿論焦點，對一個剛上國中的小朋友來說，真的太過沈重」，希望大家多給他一點時間成長，「別忘了他才國一，真的還是小孩子。」

許美華還曝光「畫後花絮」，「小朋友說，因為只用了周末一天多的時間，卡片沒有辦法很精緻，請大家包涵。小朋友很緊張，很怕大家覺得周末趕出來的卡片好醜；然後，字是他自己寫的。」不過她有告訴孩子，「我覺得卡片很可愛、很有童趣，而且心意最重要；如果畫風成熟世故，就不是他了。」

至於卡片上有國中生本名，許美華和小孩母親討論後，覺得覺得有名字落款較好，「一來因為作品得獎時，學校、名字已是公開資訊」，刻意再隱藏名字似乎沒有太大意義；二來，考慮到卡片可能會到處流傳，「為了避免最後成為無主作品，決定還是在角落放上小朋友的小小簽名。」

►原圖請點我至許美華臉書查看

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