Cheap不告了！網友「肉搜家人罵智X」　他無條件原諒：一場誤會

▲網紅Cheap因遭蕭姓網友公開家人個資、辱罵決定提告，今（20日）現身地檢署開庭與網友正面對決。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

知名網紅Cheap日前因《帝王條款》掀起輿論，他20日無預警現身士林地檢署，全因有名蕭姓網友於網路上揭露其家人個資、甚至辱罵，讓他提告妨害名譽。開庭不到半個鐘頭，Cheap步出地檢署向記者表示「是一場誤會，與網友無條件和解」，最後更不忘呼籲交通部要把工程做好，給行人駕駛一個安全道路。

Cheap上午9時30分左右現身士檢，他表示3、4個月前有名蕭姓網友指名道姓對他人身攻擊，還肉搜他的家人，包括父母、妻子等人的工作地點，和部分個資公開在網路上，甚至辱罵，因此決定向網友提告妨害名譽。

同時也說，「我覺得這種不對啦，你就好好跟我討論交通政策就好啦」，台灣是民主社會嘛，又不是說不能討論對不對？」，不知道網友不滿什麼，自己只是做交通改革，讓人可以好好地走在路上，免於交通暴力所苦，就這麼簡單而已。

開庭約30分鐘左右，年約20多歲蕭姓網友先步出地檢署，Cheap緊追在後向現場媒體表示「他就是素人，不要拍他」，隨後蕭姓網友便與友人快速離開。

▼蕭姓網友於網路肉搜Cheap家人個資且公開辱罵慘被告，今開庭後雙方和解。（圖／記者黃宥寧攝）

Cheap受訪說，已無條件和解且當庭撤告，就是一場誤會，只是想向對方表示別再攻擊。同時也針對「交通違規記點新制」提出說法，他呼籲交通部把工程做好，這樣對職業駕駛很不友善，都是可以為職業駕駛體諒，他們有生計問題，更指出在台灣很容易交通違規，不是幫任何人說話。

最後也點出，道路整條都200公尺的紅線，司機該怎麼卸貨、上、下客，交通部應趕快訂出一個交通法，把道路規劃好，強調「先做好工程再執法」，但交通部一直都是在執法，不合人情。