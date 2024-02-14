台灣第一人　蔡育田拿下倫敦藝術雙年展總會大獎

▲蔡育田創作的《金牛奔騰》雕塑作品，在2023年「倫敦藝術雙年展」上，從8萬件作品脫穎而出，獲國總會大獎。（圖／蔡育田提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

在2023年「倫敦藝術雙年展」上，來自台灣的藝術家蔡育田以雕塑作品《金牛奔騰》，在全世界80個國家中的8萬件作品脫穎而出，獲國際藝術評論聯合總會青睞，拿下總會大獎，成為台灣第一人，振奮台灣藝術界。

54歲的蔡育田東海美術系畢業，師承藝術文學大師蔣勳，退伍後開始在清大藝術中心從事藝術行政，因而有機會接觸許多藝術家，開始了他社區營造、社區規劃的工作。蔡育田曾在2020年參加「設計界奧斯卡」之稱的義大利A' Design Award& Competition拿下白金獎，2023年又以《居心流》拿下紐約藝術博覽會的最佳雕塑獎，創作天分極佳的他在年底又傳佳音，奪下倫敦藝術雙年展的大獎。

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▲2023年「倫敦藝術雙年展」上，蔡育田的《金牛奔騰》，獲國際藝術評論聯合總會青睞。



蔡育田說，《金牛奔騰》是在2021年農曆牛年創作的，當時新冠病毒正在流行，社會經濟低迷，人心恐慌不安。創作的發想是緣於當時他居住在一座稻田村落的老農舍之中，每日靜聽黎明啾啾的鳥鳴聲，欣賞著雲霧遠山，面對金色陽光灑落的稻田，農人趕著牛耕田，勤奮的力量，啟發他的想法，才創造出這個《金牛奔騰》。

以雕塑聞名的蔡育田開啟藝術之路的起源其實是水墨畫，於台灣東海大學學習水墨畫期間師承台灣著名畫家和作家蔣勳。畢業後開始參與社區規劃建造工作中，機緣巧合之下走上了公共藝術創作。

▲在創作公共藝術雕塑時，蔡育田認為應該要具有某些意義。

創作公共藝術雕塑時蔡育田總習慣思考，「一件置於公共場域的藝術品，可以帶來什麼影響和意義?」他回想學生時期，每天一大早起床、通勤三小時去上課，看著火車、公車上行色匆匆的大人們，發現他們的臉上沒有新的一天開始時的那種欣喜和活力，不僅難見笑容，甚至滿臉疲憊。這也讓他不禁充滿疑惑，「世上的人為什麼都活得這麼不快樂?」

隨著時代進步、物質的提升，但人的滿足感和幸福感卻沒有因此增加，不僅無法看見快樂，反而精神上還有前所未有的焦慮、不安和空虛。人幾乎從出生起就要開始承受種種壓力，升學、就業到拼搏事業，在積累財富的過程中，像是被禁錮在又冷又硬的鋼筋水泥盒子裏，甚至逐漸習以為常。

▲▼徹底沉澱後的發想，經常是蔡育田的靈感來源(作品系列:心流)。

蔡育田說，就算獲得了數項國際大獎之後，受到各方的關注越來越多，但他仍舊沒有把藝術當成一份產業去經營，而是像年少時一樣，想從藝術中去尋找人生的答案，而不是為了獲獎，因為這樣的創作之路久且長，更能透過藝術來緩解人生的疑難。

▲蔡育田的作品中，總可以帶給人流動感，欣賞者可以想像成風、水、雲或大自然萬物，想像自己徜徉其中。

▲2023年「倫敦藝術雙年展」上，蔡育田拿下總會大獎。