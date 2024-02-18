YouTube前執行長19歲兒子「陳屍大學宿舍」！　疑藥物過量亡

▲ YouTube前執行長沃潔斯基去年2月請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）傳出一名大一新生陳屍宿舍房間，親屬證實，死者身分是YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）年僅19歲的兒子，疑似死於藥物過量，令外界震驚。

綜合美媒NBC及《人物》周刊，加州大學柏克萊分校發言人說明，大一新生馬可．特羅珀（Marco Troper）13日被發現倒在宿舍房間，當時已經沒有反應。校警當天下午約4時23分接獲消防部門通知，正對馬可進行急救，但他不久後宣告死亡，死因尚不清楚，現場並無他殺跡象。

▲ 左一、左二分別為沃潔斯基和馬可。（圖／翻攝自臉書）

馬可的祖母埃絲特（Esther Wojcicki）14日在臉書發文，證實孫子的死亡和他的身分，「我心愛的孫子、19歲的馬可昨天去世了，我們的家庭遭受難以想像的打擊」，並稱他是「最善良、有愛心、聰明、有趣又美麗的人」。

埃絲特提到，馬可生前主修數學，也很喜歡數學，大一下學期才剛開始，除了學業蒸蒸日上之外，還在宿舍和兄弟會認識不少朋友，經常和家人分享在學校的大小事，「他的生命過於短暫，想到他將錯過的機會、生活經歷和我們將一起錯過的種種，我們都很傷心。」

埃絲特向媒體透露，她認為孫子死於藥物過量，「他服用了一種藥物，但我們不知道裡面有什麼，唯一知道的只有那是一種藥」，家屬仍在等待毒理學報告結果，可能需要長達30天。

沃潔斯基截至目前未回應媒體置評請求，她1998年與丈夫特羅珀（David Troper）結婚，兩人育有5名子女。她2014年被任命為YouTube執行長，隔年獲《時代》雜誌評選為百大影響力人物之一，去年2月離開她工作25年的公司，宣布將專注於家庭、健康與個人計畫。