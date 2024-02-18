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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

瘦肉精風波燒！藍要陳建仁須做食安專報　韓國瑜明朝野協商定奪

▲▼行政院陳建仁院長拜會韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院陳建仁院長拜會韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期將於20日開議，原本朝野協商拍板當天邀請行政院長陳建仁施政報告並備詢，不過因農曆新年假期前，台糖肉品被檢出含禁驗出的瘦肉精「西布特羅」，引發食安風波，國民黨團傾向20日先請陳建仁進行食安專案報告，總質詢順延到23日，立法院長韓國瑜19日將召開朝野協商，藍綠勢必再有激烈攻防。

韓國瑜16日發函給朝野黨團，擬訂於19日上午10時30分進行黨團協商。韓國瑜辦公室表示，韓國瑜接獲國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，深表認同與肯定。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，食安問題全國矚目，食安不能打折，也沒有妥協的空間，國民黨團的立場就是堅持要求行政院必須要來立法院做專案報告，這也是國民黨團的底線。

至於是否20日開議當天就進行專案報告？洪孟楷則指出，明天協商時會討論專案報告的時間點，當然越快越好，希望行政單位隨時做好準備。

陳建仁昨日依慣例拜會朝野各黨團，國民黨團總召傅崐萁當面表示，希望20日當天陳建仁能夠做好食安專案報告的準備，向國人說明白進口蛋、瘦肉精等議題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團一直主張食安議題用專案報告模式進行，希望能如期開議、如質監督。民進黨團也非常開放，只要能達到監督的效果，要先總質詢還是先專案報告，朝野都可以談，民進黨團沒有預設立場，也絕對以高標準來要求食安政策。

另外，民眾黨立法院黨團也透過聲明指出，食安是民眾關注且重大議題，期待透過行政院完整報告，以釐清行政機關食安把關作為。
 

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