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社會 社會焦點 保障人權

台中宵夜名店開打！2男嗆鄰桌爆乳妹互毆　警怒壓制：有夠煩的

記者許權毅／台中報導

台中市火雞肉飯宵夜名店又傳出打架事件，今日凌晨4時許警方獲報2名醉男跟鄰桌客人開嗆動手，立即派遣17名警力前往壓制，發現現場有2男客情緒激動，不願配合，讓員警當場怒斥「有夠煩！目無法紀！」，隨後也將另一方男女帶回，總計4男1女被依傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲▼宵夜名店又打！2醉男嗆鄰桌互毆　警壓制怒了：有夠煩的目無法紀。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市西屯區宵夜名店今日凌晨又傳出打架事件，現場4男1女被送辦。（圖／記者許權毅翻攝）

第六警分局初步調查，西屯區黎明路上三段火雞肉飯店今日4時25分發生打架案，33歲張男與28歲洪男至該店用餐，疑似因酒後失控，跟另桌25歲謝男、26歲陳男以及30歲陳女互嗆，雙方演變成全武行。

▲▼宵夜名店又打！2醉男嗆鄰桌互毆　警壓制怒了：有夠煩的目無法紀。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼其中2男在店前大鬧，讓員警受不了直接壓制。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼宵夜名店又打！2醉男嗆鄰桌互毆　警壓制怒了：有夠煩的目無法紀。（圖／記者許權毅翻攝）

警方派遣8網17人優勢警力到場壓制，雙方並無大礙，僅受到輕微擦挫傷。警方密錄器拍下，其中2男在店門口大鬧，不願配合，讓員警當場開罵「全部壓著！這兩個直接壓著！有夠煩的！請你配合一點啦」，另名員警直接教育，「你把中華民國法律當什麼！酒醉鬧事還目無法紀，全部帶回去法辦。」

▲▼宵夜名店又打！2醉男嗆鄰桌互毆　警壓制怒了：有夠煩的目無法紀。（圖／記者許權毅翻攝）

鬧事另一方的男女則還在該桌用餐，員警上前要求有參與叫囂鬧事者一同回派出所，其中一名陳女一度抗拒，還詢問同行友人能否回來？最終全數被帶回了解。

警方指出，該案兩造人員總計4男1女被依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移請台中地檢署嚴辦。警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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