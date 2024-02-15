陸漁船被追翻覆2死　陸委會：支持嚴正執法，保護民眾權益

▲陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸一艘快艇14日於金門海域越界捕魚，在被金門海巡追緝時翻覆，導致船上4人落海，其中2人搶救不治身亡。對此，陸委會15日午間表示，初步調查海巡人員是依法執行職務，過程無不當，「支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益。」

陸委會提到，海巡署金馬澎分署於14日下午接獲民眾舉報一艘陸籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署依法前往處置，執法過程中，陸船因拒檢蛇行導致船隻翻覆，4名陸籍人員落海，其中2人經我海巡人員救起後送醫搶救不治。

陸委會指出，「本案經初步調查，我海巡人員係依法執行職務，過程並無不當。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會說，歷年來，極少數對岸民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，雖經我方呼籲加強治理，惜均未見改善，「近日多艘次陸籍漁船更不斷進入我方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害我方漁民權益及沿岸居民生活。」

陸委會強調，「我方民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。」

陸委會還說，「對於本次陸籍船員拒絕配合我方執法工作，發生不幸事件，我方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



國台辦發言人朱鳳蓮14日晚間就事件向台灣表達強烈譴責，並指出，「台灣方面一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。」

朱鳳蓮還強調，「我們強烈要求台方立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜。我們正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。」

此事也引起大陸網友高度關注，官媒《央視新聞》該則新聞在微博的留言數已超過6000條，其中很大一部份是在大罵台灣政府以及海巡人員，「停止供水給金門！」「島上已經沒有中國人了！留島不留人！」「什麼越界！都是中國的領海！」