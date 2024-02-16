陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

▲金門快艇 。（圖／記者林名揚翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

海巡署金馬澎分署14日發現1艘快艇跨越台海界線，海巡署同仁上前要求受檢，但這台「三無船舶」的快艇蛇行拒絕接受檢查，狂飆逃逸過程意外翻覆，導致船上4人掉落海面、2人溺斃，對此，海委會主委管碧玲今（16日）強調，因為偵查不公開，所以現階段不能片面的去「還原真相」，但請大家相信，海域執法是必要的；海巡不會粗暴對待大陸漁民。也請大家放心，所有事實都有明確事證，真相還原不必疑慮。

全案目前由金門地檢署偵辦中，海巡署人員今日下午也將出事的快艇吊起調查鑑定，發現這台翻覆的快艇尾部裝有雙舷外機的馬達，比一般船舶速度更快，至於詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。

對該起事件，管碧玲表示，她的價值觀是「死者為大」，所以我不論亡者的對錯，都誠心表達哀悼，也保護亡者不被公審，當然也因為偵查不公開，所以現階段不能片面的去「還原真相」。

管碧玲強調，請大家相信，海域執法是必要的；海巡不會粗暴對待大陸漁民。也請大家放心，所有事實都有明確事證，真相還原不必疑慮。另外，2016年以來和2015年以前相比，海巡署疲於奔命於海上，處理越界捕魚而扣留、沒入陸船的數字顯示，驅逐的效率大增，因此扣留、沒入的情況是改善的，沒有讓兩岸情勢因為取締越界捕魚變得更緊張。

管碧玲指出，兩天來，感謝國人多數支持海巡執法，少數評論雖然偏離事實，也感謝沒有口出惡言。也十分感謝各部會、立法院各黨團支持海巡執法的這部分，「請大家安心。我們大公無私，配合檢查機關調查，我們善加人道撫慰，都在進行之中。所有過程，時機成熟，都會透明接受檢視。」