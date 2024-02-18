陸漁船金門海域翻覆致2死　管碧玲：執法不是惡行

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

金門海域日前有大陸漁船越界捕魚，台灣海巡追緝過程中，漁船翻覆造成2人不幸身亡，中國大陸國台辦昨（17）日表示，兩岸不存在「禁止、限制水域」，呼籲台方盡快放人、放船。對此，海委會主委管碧玲今（18）回應，禁限制水域是金門鄉親的看法，海巡署人員執法有必要，人民希望海巡署要捍衛，這是執法，不是惡行。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天透過新聞稿表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

對此，管碧玲今天回應，「我們必須捍衛，我們也充滿善意！」她必須誠懇的說明，有關禁限制水域的問題，這不是海巡署一意孤行，同時也是金門鄉親的看法，也是金門鄉親的需要，從今年這兩個月的報案數看得出來，這是事實，「如果金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎麼會報案？」

管碧玲強調，海巡署對中國大陸漁民同樣充滿善意，事實上，不管兩岸的軍事與政治如何緊張，海巡署在海上執法和中國大陸地區的相關執法單位立場相同，在海上任何一方人民有需要的時候，雙方都充滿人道的精神，合作在保護雙方的人民，對於海上人道救援需要的部分，雙方都是二話不說，奮勇在相救，「海巡署對大陸漁民，甚至貨船也好，充滿善意，救援案件，沒有中斷過」。

管碧玲說明，近3年來，針對大陸人民，就有14件救援、ㄧ件救援備便，光統計這3年來，海巡署在海上就救成功了20人，尋獲大體6人，出動的船艦艇達93艘次，「每一次出勤、每救一條人命，都是善意、都是愛，這才是事實！」她說，有關這次事件，她必須再重申，海巡署人員執法有必要，人民希望海巡署要捍衛，這是執法，不是惡行。

「這次事件，我們不偏不倚，大公無私的接受檢察機關偵辦，台灣的司法，會還原真相，事件也會接受檢視，家屬抵達，相信進度會加快」，管碧玲表示，兩位生還者，受到應有的照顧，隨著案件的進度，很快可以遣返，死者為大，除了人道撫慰，台灣的風險保障制度成熟健全，海巡署對亡者有第三人責任險的保障，台灣是重視人權的法治國家，家屬抵達之後，相關權益保障，海巡署都會協助。