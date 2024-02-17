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快訊／陸漁船翻覆2死　國台辦：不存在「禁止、限制水域」

▲▼ 國台辦,朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

針對大陸漁船翻覆案，國台辦今（17）晚回應稱，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，2月14日發生的台灣方面「粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件」，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

朱鳳蓮表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分；兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

朱鳳蓮強調，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍，台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。

朱鳳蓮最後指出，「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

綜合早前報導，大陸一艘快艇14日越界捕魚，在金門海域被海巡追緝時翻覆，導致船上4名漁民落海，其中2人搶救後不治身亡。陸委會15日午間表示，初步調查海巡人員是依法執行職務，過程無不當，「支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益。」

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