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社會 社會焦點 保障人權

獨／近40隻貓燒死！飼主崩潰喊「看什麼看」　當街向鄰居下跪道歉

記者許權毅／台中報導

台中市龍井區一處透天昨（17）日傳出嚴重火警，屋內近40隻貓咪被燒死，僅救出8隻。據了解，附近鄰居不滿該棟民宅長期製造髒亂，還因火災導致鄰居房屋受損。今早該名飼主疑似因不滿鄰居圍觀，大喊「看什麼！」，跟多位鄰居發生衝突，飼主後來當場下跪致歉，稱自己太激動。

▲▼獨／近40隻貓活活燒死！飼主崩潰喊「你們看什麼」　當街下跪鄰居道歉。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一棟民宅昨日發生大火，屋內有近40隻貓咪被活活燒死，承租房屋的飼主今日與鄰居發生衝突，當場下跪道歉。（圖／記者許權毅攝，下同）

台中消防昨日21時54分獲報，龍井區遠東街一處民宅發生火警，發現該棟3層樓民宅火煙不斷竄出，22時31分撲滅一樓燃燒物與三樓雜物，現場承租戶向消防人員稱，屋內約養40多隻犬貓，總共救出8隻，其餘皆無生命跡象，詳細數量待釐清。另現場燃燒面積約70平方公尺，起火原因待調查釐清。

▲▼獨／近40隻貓活活燒死！飼主崩潰喊「你們看什麼」　當街下跪鄰居道歉。（圖／記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》今日重返火災現場，附近民眾指證歷歷，過往就曾抱怨過該棟民宅髒亂，擺放過多雜物。有民眾稱，只要到天氣冷，飼主疑似會開啟電暖爐，且還是舊款，只要打翻就會發生火災，平常從屋外就可以看見橘紅色燈光，雖火災原因要調查，但認為電暖爐可能就是原因之一。

▲▼獨／近40隻貓活活燒死！飼主崩潰喊「你們看什麼」　當街下跪鄰居道歉。（圖／記者許權毅攝）

附近鄰居稱，該棟民宅搬來約1、2年，只知道有養貓咪，卻不知道竟然高達40隻左右，非常驚訝。昨日火災過後，左右鄰居的房屋也因此受損，停水停電，無法居住。

▲▼獨／近40隻貓活活燒死！飼主崩潰喊「你們看什麼」　當街下跪鄰居道歉。（圖／記者許權毅攝）

該名飼主情緒悲傷，無法接受記者詢問。但疑似因火調情況，讓該名飼主當場大吼「不要再逼我了，明天再來可以嗎！」，接著大聲對鄰居說「你們看什麼看！」，與鄰居當場爆發衝突。

多位鄰居不滿指控，「是不能看嗎？你在大聲什麼？這邊都是住在這裡的，不能看嗎？你從搬來到現在，跟你反應，三樓都臭得要死！」

該名飼主則當眾下跪致歉，「我情緒控制不住，如果你們有損失我會負責，我不是針對你。」雙方衝突才緩和。

▲▼獨／近40隻貓活活燒死！飼主崩潰喊「你們看什麼」　當街下跪鄰居道歉。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／近40隻貓活活燒死！飼主崩潰喊「你們看什麼」　當街下跪鄰居道歉。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／近40隻貓活活燒死！飼主崩潰喊「你們看什麼」　當街下跪鄰居道歉。（圖／記者許權毅攝）

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