台南妹吞半顆安眠藥昏9小時！控男網友性侵　二審逆轉

▲台南高分院改判郭男無罪。（圖／記者林東良攝）



記者張靖榕／綜合報導

台南郭姓男子透過社群軟體約小華（化名，下同）去摩鐵陪聊，事後卻被小華指控趁機性侵。郭男主張兩人協議性交易，而且有給錢，但小華卻聲稱郭男趁她吃安眠藥配啤酒半睡半醒之間對她性侵得逞。一審法官依趁機性交判郭男3年10月徒刑，二審法官卻認為，小華所說的吃了半顆安眠藥，過了9小時後仍讓小華「無力」的說法可疑，因此改判郭男無罪。

判決書指出，郭男於2022年4月凌晨2時許，透過Instagram約小華去摩鐵，表示會支付金錢，當下得知小華說已經吃了安眠藥想睡覺了，他便表示「累了妳睡沒關係，時間照算。」由於小華缺錢用，便答應郭男的邀約，到摩鐵內碰面，雙方先喝酒聊天，之後發生性關係。

小華指控郭男明知她當時已服用了半顆宜眠安錠（Imovane），加上喝了啤酒，全身無力無法反抗，還在上午10時左右痛下狠手對她性侵。郭男主張雙方是約定好8000元性交易，他還先付了5000元，卻又被小華指控在現場玩遊戲時借了4000元不還錢，事後更封鎖她。

一審檢視雙方對話紀錄，小華問郭男這樣算不算「兼差」，郭男並未實際提到性交易，僅表示「算傳播吧」，之後小華主動告知已經服用安眠藥，郭男仍表示雙方現場只要聊天就好，累了就睡也沒關係，還說「我不會勉強妳做任何事」、「妳可以讓我抱嗎」、「抱而已」，小華則回說「這樣有點危險」，因此即便郭男辯稱事後雙方在訊息中仍有友善對話，法官仍依趁機性交罪判郭男3年10月徒刑。

郭男不服上訴，高分院法官審酌小華證詞，她稱因憂鬱症所吃的安眠藥是在醫院開出的處方簽，鑑定處方確認所服用的安眠藥為「宜眠安錠」。經醫師鑑定，服用「宜眠安錠」約1.5小時至2小時左右會達到最高血中濃度，半衰期為約5小時後，像小華這樣服藥9小時候仍無法控制身體行動或肌肉無力，在臨床上實屬罕見。

二審法官認為，小華在雙方見面前就服用安眠藥，過了9小時後與郭男發生性關係，理由卻是吃了半顆安眠藥無力到早上，覺得說法相當可疑，加上刑法上無罪推定原則，因此改判郭男無罪。