年假已過花季未了　台南水道博物館玫瑰大爆發歡喜迎春

▲台南山上花園水道博物館，除了黃波斯菊花海外，園區玫瑰園各式品種的玫瑰花已經綻放，成為另外一處焦點，而園區粉色波斯菊及百日草也正值花期，歡迎市民前來賞花。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節假期迎來15000多人次的台南山上花園水道博物館，除了黃波斯菊花海外，園區玫瑰園各式品種的玫瑰花已經綻放，成為另外一處焦點，而園區粉色波斯菊及百日草也正值花期，將博物館內外打造成五彩花園景區，館方表示，年假雖然結束，但花季未了，歡迎市民前來賞花。

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文化局表示，山上花園水道博物館除了有珍貴的歷史建築及設施以外，為了符合花園意象，除開園以來，除了利用原本豐富的自然資源以外，也補充了不少花草植栽，其中每年春節的重頭戲，波斯菊花海正怒放，搭配百年紅磚建築，以及造型有趣的小鹿裝置藝術，成為吸睛重點。

近日，隨著氣候趨暖，入口東側近百株玫瑰也開始綻放，以粉色為主的玫瑰花群，搭配艷紅，鵝黃，甚至鑲邊黑色的各種玫瑰，美不勝收，走入園中，芳香撲鼻，也引來不少遊客流連。

除此之外，距離園區約五百公尺的冰點冷氣，也在前往淨水池路旁，開闢兩片花海，有別於園區的黃波斯菊，其中一片佈滿粉色波斯菊，另一片則是色彩多樣的百日草，數大便是美，和園區花海相映成趣。

館方表示，今年受到氣候影響，淨水池區櫻花開花較晚，所幸有這兩片花海補充空檔，預估整體花期還有將近一個半月，屆時櫻花接力綻放，不負花園水道的美名。