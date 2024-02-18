氣象粉專鬧雙胞爭議！創辦人控「遭離職員工搶走」：此生不願再見一眼

▲知名臉書粉專「天氣即時預報」陷入經營權之爭，鬧出雙胞爭議。（圖／擷取自Facebook／天氣即時預報）

圖文／CTWANT

知名臉書粉專「天氣即時預報」擁有近百萬人追蹤，怎料公司卻陷入經營權之爭，鬧出雙胞爭議，創辦人黃昱維控訴，自己苦心經營11年的粉專，竟被離職員工陷害搶走，他被迫只能另起爐灶，怒轟合作夥伴「此生我不願再見到你們一眼！」

粉專「天氣即時預報」15日突發布律師聲明，指出黃昱維私下創辦「天氣即時預報•天氣小編」臉書粉絲專頁，並非本公司董事會及股東會授權經營的平台，純屬黃昱維個人行為，已追究其法律責任。

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▲知名臉書粉專「天氣即時預報」陷入經營權之爭，鬧出雙胞爭議。（圖／擷取自Facebook／天氣即時預報）



針對雙胞爭議，黃昱維在個人臉書發文回應，「好奇怪，天氣小編，我居然假冒我自己…」指氣象粉專原本就是他創立的，但如今自己卻被踢出粉專經營，甚至被控侵權，「是我太信任夥伴，所以讓彼此都平等。是我管理不周，所以讓離職員工還搶了公司的資產。我這個公司的負責人，任你們這要欺負，你們差點逼死了我！」

黃昱維強調，自己從未放棄原來就屬於他的臉書粉專「天氣即時預報」，也從未授權給任何公司或單位，但他被逼無奈只能再重新創立另個粉專「天氣即時預報•天氣小編」，這樣才能繼續分享他所熱愛的天氣，

黃昱維更向前團隊喊話，「你們要錢、你們要權，你們就都拿去，我要告訴爭權的曾經的夥伴，是你們，用盡一切，逼走了天氣小編。此生我不願再見到你們一眼！」

另外也有網友好奇，原粉專不是由黃自己一人經營，為何突然冒出團隊？對此，黃昱維也說明，「團隊是指做APP；而粉絲團一路以來，都是我自己經營。」

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