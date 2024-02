IKEA黃金獵犬玩偶藏「超暖彩蛋」！網一掃QR碼狂讚：好感人

▲瑞典傢俱品牌IKEA(宜家家居)的黃金獵犬玩偶是熱門商品之一,網友近日發現其標籤上的隱藏彩蛋。(圖/翻攝自Dcard)



圖文/CTWANT

瑞典傢俱品牌IKEA(宜家家居),不僅家具、寢具受到大眾喜愛,其相當受歡迎的玩偶,更是可愛到讓大人、小孩都招架不住。近日,一名網友分享自己在逛IKEA時,發現黃金獵犬娃娃的標籤居然有隱藏彩蛋,讓不少網友狂推「好暖心喔!」

一名網友在Dcard分享,每次去IKEA玩具區都走不了,除了鯊鯊也很喜歡黃金獵犬,但之前覺得價格太貴就沒入手,昨天看到居然在做499特價活動,就打算和男友買一隻。結果男友卻在娃娃區待了許久,走近看發現男友在看黃金獵犬娃娃上的標籤。

他們發現標籤上有一個QR Code,想看看是什麼隱藏彩蛋,兩人用手機掃進去後,竟然打開一個寵物領養的網站,原po最後表示「結果黃金獵犬沒買,卻被燒到超想領養一隻真的狗狗……」

▲有網友翻譯出標籤上的英文,讓更多人大讚IKEA是良心企業。(圖/翻攝自Dcard)

看到這篇文的網友還補充,說明書上有寫「why choose the fake when you can have the real (為什麼你能有一隻真正的狗狗卻選擇買假的)」,其他網友則紛紛表示「這個做公益方式好為品牌加分喔」、「我是先買了IKEA 的狗狗娃娃後來忍不住就養了真的狗勾」、「IKEA娃娃的行銷做得好好」

而實測掃描QR Code,出現的網站是「全國動物收容管理系統」網站,不僅能選擇狗,還有貓和其他動物可選,收容所縣市、動物性別、花色也都可以自行設定,不少知道這項彩蛋的民眾都直呼「好感人」。

