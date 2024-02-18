IKEA黃金獵犬玩偶藏「超暖彩蛋」！網一掃QR碼狂讚：好感人

▲瑞典傢俱品牌IKEA（宜家家居）的黃金獵犬玩偶是熱門商品之一，網友近日發現其標籤上的隱藏彩蛋。（圖／翻攝自Dcard）



圖文／CTWANT

瑞典傢俱品牌IKEA（宜家家居），不僅家具、寢具受到大眾喜愛，其相當受歡迎的玩偶，更是可愛到讓大人、小孩都招架不住。近日，一名網友分享自己在逛IKEA時，發現黃金獵犬娃娃的標籤居然有隱藏彩蛋，讓不少網友狂推「好暖心喔！」

一名網友在Dcard分享，每次去IKEA玩具區都走不了，除了鯊鯊也很喜歡黃金獵犬，但之前覺得價格太貴就沒入手，昨天看到居然在做499特價活動，就打算和男友買一隻。結果男友卻在娃娃區待了許久，走近看發現男友在看黃金獵犬娃娃上的標籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們發現標籤上有一個QR Code，想看看是什麼隱藏彩蛋，兩人用手機掃進去後，竟然打開一個寵物領養的網站，原po最後表示「結果黃金獵犬沒買，卻被燒到超想領養一隻真的狗狗……」

▲有網友翻譯出標籤上的英文，讓更多人大讚IKEA是良心企業。（圖／翻攝自Dcard）

看到這篇文的網友還補充，說明書上有寫「why choose the fake when you can have the real (為什麼你能有一隻真正的狗狗卻選擇買假的)」，其他網友則紛紛表示「這個做公益方式好為品牌加分喔」、「我是先買了IKEA 的狗狗娃娃後來忍不住就養了真的狗勾」、「IKEA娃娃的行銷做得好好」

而實測掃描QR Code，出現的網站是「全國動物收容管理系統」網站，不僅能選擇狗，還有貓和其他動物可選，收容所縣市、動物性別、花色也都可以自行設定，不少知道這項彩蛋的民眾都直呼「好感人」。

延伸閱讀

▸ 486先生刷卡「高達8位數」 自豪：還沒發現金額天花板

▸ 過年一早…女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」 爸爸傻了：總金額破8萬

▸ 林千又遭「富商男友家暴送醫」傷勢曝！男送車求撤告她心軟了 後悔痛哭：我太傻