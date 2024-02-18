　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

IKEA黃金獵犬玩偶藏「超暖彩蛋」！網一掃QR碼狂讚：好感人

瑞典傢俱品牌IKEA（宜家家居）的黃金獵犬玩偶是熱門商品之一，網友近日發現其標籤上的隱藏彩蛋。（圖／翻攝自Dcard）

▲瑞典傢俱品牌IKEA（宜家家居）的黃金獵犬玩偶是熱門商品之一，網友近日發現其標籤上的隱藏彩蛋。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

瑞典傢俱品牌IKEA（宜家家居），不僅家具、寢具受到大眾喜愛，其相當受歡迎的玩偶，更是可愛到讓大人、小孩都招架不住。近日，一名網友分享自己在逛IKEA時，發現黃金獵犬娃娃的標籤居然有隱藏彩蛋，讓不少網友狂推「好暖心喔！」

一名網友在Dcard分享，每次去IKEA玩具區都走不了，除了鯊鯊也很喜歡黃金獵犬，但之前覺得價格太貴就沒入手，昨天看到居然在做499特價活動，就打算和男友買一隻。結果男友卻在娃娃區待了許久，走近看發現男友在看黃金獵犬娃娃上的標籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們發現標籤上有一個QR Code，想看看是什麼隱藏彩蛋，兩人用手機掃進去後，竟然打開一個寵物領養的網站，原po最後表示「結果黃金獵犬沒買，卻被燒到超想領養一隻真的狗狗……」

有網友翻譯出標籤上的英文，讓更多人大讚IKEA是良心企業。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友翻譯出標籤上的英文，讓更多人大讚IKEA是良心企業。（圖／翻攝自Dcard）

看到這篇文的網友還補充，說明書上有寫「why choose the fake when you can have the real (為什麼你能有一隻真正的狗狗卻選擇買假的)」，其他網友則紛紛表示「這個做公益方式好為品牌加分喔」、「我是先買了IKEA 的狗狗娃娃後來忍不住就養了真的狗勾」、「IKEA娃娃的行銷做得好好」

而實測掃描QR Code，出現的網站是「全國動物收容管理系統」網站，不僅能選擇狗，還有貓和其他動物可選，收容所縣市、動物性別、花色也都可以自行設定，不少知道這項彩蛋的民眾都直呼「好感人」。

延伸閱讀
486先生刷卡「高達8位數」　自豪：還沒發現金額天花板
過年一早…女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」　爸爸傻了：總金額破8萬
林千又遭「富商男友家暴送醫」傷勢曝！男送車求撤告她心軟了　後悔痛哭：我太傻

 
ET快訊
快訊／陸漁船翻覆2死　國台辦：不存在「禁止、限制水域」
快訊／《我和我的冠軍女兒》童星驟逝！得年19歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

財神眷顧！彰化彩券行「一天刮出2大獎！」2移工接力抱走百萬

IKEA黃金獵犬玩偶藏「超暖彩蛋」！網一掃QR碼狂讚：好感人

「不期不待」可能是自欺欺人！長期逼自己「靜音」恐怕滿滿內傷

奇蹟！28歲男癱瘓5年「重新站起來」　成台灣幹細胞治療第1人

跟親友自由行「出國就吵架」！他心累：大家都這樣？　過來人搖頭

下周六迎元宵！補財庫、美夢成真趁這天　5大「開運習俗」曝光

LINE先別急著更新！　社群將停止「1重要」功能

好市多竟有賣「珍藏版地雷」！造型曝光影迷笑噴：辛亥革命第一響

勞動部宣布︰45歲以上退休者重返職場　最高可領6萬獎勵金

她一個月DIY最多2次「男生戒尻真的很難？」大票點頭：比考台大還難

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

林千又控富商男友家暴+闖住處偷竊　嗆「40歲大老闆，台積電供應商會幹這種事」

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

晚安小雞被抓前還在演 LINE群訊息曝光｜20240217 ET午間新聞

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

Toyz預言晚安小雞「恐回不來」　獄友得知入獄原因：會打S他

遭林千又指控富商狂奔！ 回「覺得是誰打誰」秒閃人

財神眷顧！彰化彩券行「一天刮出2大獎！」2移工接力抱走百萬

IKEA黃金獵犬玩偶藏「超暖彩蛋」！網一掃QR碼狂讚：好感人

「不期不待」可能是自欺欺人！長期逼自己「靜音」恐怕滿滿內傷

奇蹟！28歲男癱瘓5年「重新站起來」　成台灣幹細胞治療第1人

跟親友自由行「出國就吵架」！他心累：大家都這樣？　過來人搖頭

下周六迎元宵！補財庫、美夢成真趁這天　5大「開運習俗」曝光

LINE先別急著更新！　社群將停止「1重要」功能

好市多竟有賣「珍藏版地雷」！造型曝光影迷笑噴：辛亥革命第一響

勞動部宣布︰45歲以上退休者重返職場　最高可領6萬獎勵金

她一個月DIY最多2次「男生戒尻真的很難？」大票點頭：比考台大還難

貴不一定好！皮膚科醫師曝「4大保養迷思」小心變敏感肌、加速老化

傳孫正義擬籌資逾3兆成立AI晶片公司　抗衡輝達

《披哥3》羅杰夫來台「看粉絲應援」哽咽　感動喊話：希望一對一幫你們按摩

20個親戚住「24坪房」！她到舅舅家拜年狂讚：感覺很溫暖

財神眷顧！彰化彩券行「一天刮出2大獎！」2移工接力抱走百萬

IKEA黃金獵犬玩偶藏「超暖彩蛋」！網一掃QR碼狂讚：好感人

納瓦尼不明身亡！母親趕往北極　團隊要求立刻歸還遺體

德州宣示：邊界將部署更多國民兵　阻墨西哥交界非法移民

昔蒙黑手黨陰影　義大利今躋身歐洲最安全國家

男獨攀高雄鹿山墜谷亡！山友撿冰斧「驚見遺體」　黑鷹吊掛下山

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

生活熱門新聞

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

LINE先別急著更新！將停止1重要功能

自由行出國就吵架！他心累：大家都這樣？

男生戒尻真的很難？大票點頭：比考台大還難

人力銀行：過年後有9成員工想跳槽

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

好市多開賣「珍藏版地雷」！會員見造型笑了

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

晚安小雞「大鬧柬埔寨」！背後4主角曝光

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了

45歲以上退休者返職場　最高可領6萬

台灣脊傷第1人！28歲男癱瘓5年奇蹟好轉

更多熱門

相關新聞

LINE先別急著更新！將停止1重要功能

LINE先別急著更新！將停止1重要功能

LINE社群愛用族群注意啦! LINE社群「備份聊天記錄」功能即將結束支援iOS版LINE 14.3.0以上版本。屆時，用戶將無法在社群執行備份，而移機後最多只能查看「6個月內」的聊天記錄。目前iOS最新版本為14.1.3，用戶還有一些時間可以將舊資料匯出，若想保留社群內的資料，可以利用一鍵匯出社群聊天資料的方法。

女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」

女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」

本周3大幸運星出爐！牡羊陷入閃戀

本周3大幸運星出爐！牡羊陷入閃戀

12生肖運勢排行出爐！屬牛財運氣勢如虹

12生肖運勢排行出爐！屬牛財運氣勢如虹

女兒提案獲賞識！鄰居太太諷文筆差：體育老師教的？

女兒提案獲賞識！鄰居太太諷文筆差：體育老師教的？

關鍵字：

周刊王IKEA黃金獵犬玩偶領養

讀者迴響

熱門新聞

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

雲林小夫妻衝撞瑞典坦克2死1傷　可能原因出爐

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

UNIQ金聖柱爆隱婚生子　團員語音「兒子沒睡？」他秒變臉

2人集資買刮刮樂中百萬！他竟喊：300元退你

LINE先別急著更新！將停止1重要功能

3惡徒電擊棒街頭私刑　被害人反抗全身著火

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

日男京都賞景突遭同事「推落15m山谷」　畫面曝

陸漁船被追翻覆2死　國台辦回應

高中生校內輕生「霸凌成立」學務主任停聘

平溪天燈節今啟動！逾6米天燈升空

自由行出國就吵架！他心累：大家都這樣？

男生戒尻真的很難？大票點頭：比考台大還難

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

林千又控富商男友家暴+闖住處偷竊　嗆「40歲大老闆，台積電供應商會幹這種事」

林千又控富商男友家暴+闖住處偷竊　嗆「40歲大老闆，台積電供應商會幹這種事」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面