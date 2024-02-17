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LINE先別急著更新！　社群將停止「1重要」功能

LINE先別急著更新！　社群將停止「1重要」功能

▲iOS版LINE 14.3.0以上版本後將結束支援社群的「備份聊天記錄」功能。（圖／擷取自unsplash）

圖文／CTWANT

LINE社群愛用族群注意啦! LINE社群「備份聊天記錄」功能即將結束支援iOS版LINE 14.3.0以上版本。屆時，用戶將無法在社群執行備份，而移機後最多只能查看「6個月內」的聊天記錄。目前iOS最新版本為14.1.3，用戶還有一些時間可以將舊資料匯出，若想保留社群內的資料，可以利用一鍵匯出社群聊天資料的方法。

擁有2100萬用戶的LINE，自2020年推出LINE社群提供相同興趣的用戶互相交流，社群內用戶可以自訂個人暱稱圖片，並保持LINE帳號在社群內的隱私。近日，LINE提前預告，在iOS版LINE 14.3.0以上版本後將結束支援社群的「備份聊天記錄」功能。結束後，移機後社群內的聊天內容僅能查看最多6個月的歷史。

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用戶可在社群內的聊天內匯出資料成文字檔案，若社群內有重要資料需要保存，建議提前將資料匯出。匯出路徑為，進入想匯出的社群 > 點選右上功能鍵的三橫線 > 「設定」 > 「傳送聊天記錄」，點選後即可傳送社群的文字檔案。

過去社群的聊天紀錄會跟隨系統進行備份，以便在移機或手機遺失時能夠還原原有的聊天內容，版本更新後將不再更隨系統備份。用戶須注意的是，聊天記錄雖然可以匯出，但僅提供「文字」匯出，並不支援圖片、影片匯出，呼籲用戶先檢查並盡快下載重要照片和影片，以免資料遺失。

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