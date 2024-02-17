厚片女控小2號男同事企圖性侵不成　法官量體重認定誣告判刑6月

▲厚片女控外籍男同事仗體型優勢企圖性侵，法官當庭測量確認男方體重比女方少逾30公斤，並無絕對優勢。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

南部1名女子指控餐廳外籍男同事拿剪刀抵住她喉嚨企圖性侵，檢方查明女方說詞諸多可疑，將性侵案不起訴確定，男方反控女方涉嫌誣告，痛批女方欺負來台工作的外國人，女方堅稱男方仗著體型優勢非禮，法官當庭測量確認雙方身高一樣，但女方體重比男方多出30公斤、男方顯無體型優勢，加上僱主證詞對女方不利，二審仍依誣告罪判女方6月徒刑，可上訴。

本案女方原先提告指稱，2019年8月底到職不久，屢被任職10多年的變態外籍男同事阿B毛手毛腳，對方在廚房用手機播A片逼她看、從後熊抱她掐捏胸部，還拿剪刀抵住她喉嚨企圖性侵，幸好她奮力掙脫、受傷就醫，事後阿B在餐廳當著僱主面前下跪向她道歉。

阿B到案喊冤，檢方查出女方驗傷單跟口述案情不符，僱主說從沒目睹女方所說過程，反而看過女方因工作糾紛捶打阿B，且女方自稱受侵犯、卻照常上班，次月因聲稱工作圍裙被老鼠咬破、被僱主看監視畫面抓包她自己用剪刀剪壞等事，女方才告阿B，檢方認為有許多可疑之處，將阿B不起訴處分確定。

阿B提告反擊，指女方無中生有、欺負來台工作賺錢的外國人，害他寢食難安，涉嫌誣告。女方堅稱委屈，找了閨蜜與教會多位教友甚至牧師、醫師作證，說她確實曾訴苦遭阿B非禮還受傷，她認為僱主夫妻可能忘記部分重要細節，請求調閱餐廳內的監視畫面佐證。

▲女方堅稱男同事企圖非禮她，但法官認定女方說詞有諸多矛盾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官指出，雖然女方聲稱在店內2樓遭阿B持刀企圖非禮時，店內監視器因故障沒錄到任何畫面，但當時僱主就在店內1樓，沒聽到女方所稱高聲尖叫等異響，且女方反映後，僱主發現監視器壞掉，立刻找包商修復並加裝鏡頭，之後沒錄到女方指稱阿B下跪道歉的畫面，僱主也證稱沒看過阿B下跪道歉。

法官查明女方向僱主反映遭侵犯後正常上班、與阿B共處一室毫不避諱，沒再提起此事也沒立刻驗傷提告，次月中旬女方聲稱工作圍裙遭老鼠咬破，被僱主看監視畫面發現是她用剪刀剪壞，女方又聲稱遭阿B襲臀，僱主找雙方一起看監視畫面仍舊沒這回事，卻錄到女方捶打阿B，女方隔天曠職報警，警員到店裡訪查時，女方冒出來指控遭性侵。

法官認為女方對阿B的指控存有許多矛盾，針對女方主張阿B仗著男性體型優勢侵犯的說法，法官目視心裡有數，仍當庭用量尺與體重計測量，確認雙方身高都是160幾公分，但阿B體重僅約66公斤、女方破百，女方聲稱發福，不過案發時應該也有97公斤。

法官認為阿B體型沒有壓制女方的絕對優勢，而女方找來的證人，全聽女方一面之詞而力挺，作證時卻不經意抖出女方謊稱老闆娘是單親媽媽、女方自稱出車禍不能上班被扣薪等虛構情節，甚至女方自稱右胸瘀青疼痛等傷勢，並沒出現在驗傷單內。

法官指女方雖被診斷出焦慮、憂鬱和恐慌症狀，但就醫時間距離她所稱案發時間已隔數日到將近1個月，無從證明與阿B有關，反而阿B據理力爭、忍受偵審過程煎熬，經法院協助克服語言障礙得以說明來龍去脈，更顯女方誣告行為所造成的嚴重危險性，一、二審均依誣告罪判她6月徒刑，可上訴。