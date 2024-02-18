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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院熱門委員會搶破頭　綠營外交國防大洗牌「補新血」、教文很搶手

▲▼國防委員會 秘密會議 金屬探測儀入場偵測 王定宇 趙天麟 何志偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防委員會秘密會議要透過金屬探測儀入場偵測。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院新會期20日就要展開，三黨不過半格局讓國會情勢備受關注，第一役就要為進哪個委員會搶破頭，尤其今年有54位新科立委，都想在擅長領域大展拳腳，交通、經濟委員會是熱門首選，民進黨部分，不分區專業組新科立委許多都是教育相關專業，教文委員會勢必搶手，而外交國防委員會此次面臨大洗牌，如何在潛艦議題、國防預算上維持戰力，成為綠營一大考驗。

內政委員會因涉及領域廣，包含土地、警消、移民、選務、房價甚至敏感兩岸議題，被認為是立院「練功坊」，不少新科立委都會先到內政委員會累積經驗，據了解，民進黨新科立委部分，黃捷就傾向去內政委員會。也有綠營資深立委考量選區議題及特性，有意轉戰內政委員會，並將其列為第一志願。

外交國防委員會相對冷門，新會期卻面臨大換血，民進黨立委羅致政、趙天麟、何志偉、林靜儀都在選戰中箭落馬、蔡適應、劉世芳、泛綠陣營的林昶佐也未競選連任，僅剩王定宇一人，原本綠大於藍的格局將被打破，且藍營傳出徐巧芯等「空戰大將」有意投入，國防預算及潛艦案將成為藍綠交鋒主戰場，未來勢必砲聲隆隆，綠營人手也顯得捉襟見肘。

據了解，有口才便給、聲量不低的民進黨團幹部為禮讓新科不分區立委，選擇轉戰外交國防委員會，也有望平衡藍綠之間的戰力。另外，被點名的新科立委還有陳明文之子陳冠廷，他過去曾在國安會擔任研究助理，上政論節目或受訪時也能對相關議題侃侃而談，被視為即戰力，黑熊學院的沈伯洋則較為彈性，他認為，不管是哪個委員會，都能有發揮的空間，就等黨團安排。

而交通、經濟和財政委員會一直都是大熱門，不僅與地方建設直接相關，許多專業議題也容易吸引媒體報導，每年都搶破頭，連任立委很少「讓座」，幾位綠營資深立委傾向續留財政委員會，上會期在其他委員會的立委有意轉戰、新科立委也想要爭取。

教育文化、衛環委員會此次同樣搶手，特別這次民進黨不分區專業組委員多以教育文化、衛生環境委員會為前幾志願；林月琴、張雅琳、陳培瑜、范雲等皆在相關議題深耕，競爭相當激烈，為此，黨團幹部們選擇投入較為冷門的司法法制委員會，禮讓新進不分區立委進入相關專業委員會發揮所長。

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