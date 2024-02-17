本周3大幸運星出爐！牡羊陷閃戀　「這星座」工作運旺、桃花大開



▲星座專家Amanda指出，2月17日至2月23日間，本周3大幸運星是牡羊座、天秤座、雙魚座。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

本周3大幸運星出爐！星座專家Amanda指出，2月17日至2月23日間，第一名是牡羊座的朋友，最近不僅將受到主管的賞識，還有機會閃電陷入戀情，第二名天秤座，所謂的成長，按兵不動等待最佳時機，也是一種「作為」，在戀人互動上，內心的契合度將更加緊密。第三名則是雙魚座，將在職場上贏得稱讚，也得到更多展現自我的機會，而單身的雙魚會有桃花朵朵開的喜悅，感受到愛慕者的實際追求。

牡羊座

辦公室裡面要小心人多嘴雜的問題，最近受到主管的賞識，讓不少人感到眼紅，而心直口快的牡羊，時常有些情緒性的言論，很可能自己說完就忘記了，若被有心人士記下來，很容易成為日後抹黑的武器。閃電陷入戀情，或是交往了一段時間的戀人，因故吵得不可開交而閃電分手的劇碼，都可能上演。讓身旁的朋友感嘆名字都還沒記熟，怎麼就換了對象。聚會邀約不斷的日子固然開心，花錢也是如流水，可以稍做選擇，不見得每一個活動都參加，反而增加了些許神秘感。要留意體重迅速增加的問題。

幸運物：珍珠

幸運色：湖水綠

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金牛座

遇到倚老賣老的同事，不要直接與對方槓上，畢竟在相關領域待得夠久，多少會累積了不少人脈，直接發生衝突對於金牛較為不利。不如拉開距離減少互動的機會，惡人自有惡人磨，無需金牛來伸張正義。剛結識的戀人，需要克服來自於親友的壓力，例如不贊同的意見，或是對於對方有較多的批評，都是需要金牛努力去化解的議題。手頭較為寬裕的時刻，購買觀望已久的物品，也是慰勞自己的一種方式。健康方面需要留意視力的保健。

幸運物：沈香手串

幸運色：銀白色

雙子座

同事若出現言語中說話帶刺的情況，不需要隨之起舞，只要不給予任何回應，尷尬的就是同事了。另一方面，也要多留心公司政策上的風聲，才能夠做出及時的反應。無意間知悉伴侶隱藏已久的秘密，受到不小的衝擊，需要好好的調適心情來面對。長期的財務投資，仍要適度地關心整體的狀況，掌握好大方向，才能夠確保日後的獲利。久坐不動加上過度精緻的飲食習慣，小心健康拉警報。

幸運物：硃砂

幸運色：黃色

巨蟹座

工作上出現小小的狀況，除了向密友抱怨訴苦之外，不妨將之視為「類期中考」，看看自己工作經驗的累積，是否能夠迅速解決問題，還是仍有需要加強之處。與戀人的感情穩定，但是並不急著要走入婚姻的殿堂，倒是身邊的朋友比巨蟹還著急，時不時地探尋，讓巨蟹感到些許煩躁。長期投資的獲利，剛好可以更換家中大型傢俱，還有小小的盈餘可以存下來。健康方面需要留意手腕的保健。

幸運物：開運竹

幸運色：灰色

獅子座

職場上出現意料之外的變動，在錯愕之餘，不被信任的感覺，更讓獅子感到傷心。嚴重的話，還會造成氣餒想放棄的情況，當務之急需要盡快調整好自己的心態及思緒，找到互動的方式。利用假期安排一場輕旅行，可以大大增進戀人之間的情誼。想要告白的獅子，則要先打聽好對方近期是否做好戀愛的準備，可以增加告白成功的機率。享受財進財出的爽快感受，雖然並沒有多少結餘，也體會到過路財神的幸福感。健康方面需要留意飲酒過量所造成的問題。

幸運物：粉晶

幸運色：橘色

處女座

工作突然之間累積如山，讓處女座忍不住在心中想，要是財富來的如此猛烈該有多好。在下班前，或是每天開始工作之前，先規劃好每日做事的先後順序，有助於更有效率的使用時間。伴侶之間偶爾鬥鬥嘴可以當作一種情趣，但若過於犀利而傷到對方的心，就會影響感情了。有進修的打算而產生了額外的開銷，在其他面向就要稍微控制一下花費。長期熬夜容易造成落髮的情況，一定要多注意。

幸運物：黃水晶

幸運色：紅色

天秤座

規劃年度工作目標時，不要忘記檢視目前手中能夠掌握及運用的資源，包括人脈資源，有利於做出更妥適的計畫。所謂的成長，不一定是衝衝衝，有時候按兵不動等待最佳時機，也是一種「作為」。戀人互動上，能夠有契機說出彼此的內心話，讓兩人除了表面上的和諧之外，內心的契合度也更加緊密。單身的天秤享受當下不用顧及另一半，可以全力衝刺事業的時光，並不急著要尋找下一段戀情。獲知許多投資的訊息，有時候適合Ａ的投資，不一定適合Ｂ，因此需要好好的篩選，找出最適合自己個性之標的。健康方面需要留意呼吸道的保健。

幸運物：巧克力

幸運色：咖啡色

天蠍座

陷入工作與家庭兩頭燒的情況，在公司受到重用，需要監督及處理的業務眾多，而家庭方面也出現臨時的突發狀況，有賴天蠍親自處理，因此時間的調配就顯得非常重要。另一半因為工作需要出差，或是到外地一段時間，還好透過各種通訊軟體的幫忙，不至於影響兩人的感情。對於金錢產生了莫名的危機感，再一次打算認真努力多存下幾桶金。若出現不明原因的低燒或是過敏情況，最好盡快就醫確認原因。

幸運物：黑碧璽水晶

幸運色：粉紅色

射手座

遇到與同事們一起合作，甚至是跨部門的合作方案時，能夠事先做好明確的分工，可以減少日後勞逸不均，或是刻意邀功的情況出現。桃花運旺盛，身邊出現頻頻示好的對象，讓射手們樂在其中。已經有對象的射手，可能興起了要不要更換伴侶的念頭。財務的危機日趨嚴峻，需要直接面對處理，不可以在忽視已經出現的狀況，甚至打著舒壓的名義，繼續任意消費。健康方面需要留意刀傷或燙傷的情況。

幸運物：蝴蝶造型飾品

幸運色：紫色

摩羯座

不適合或是內心抗拒的工作，如有神助的出現轉機，已沒有想到的方式，結束前一份工作項目，並且順利銜接到更適合的業務內容。單身的摩羯在聚會的場合中，自然放鬆的態度，吸引了愛慕者的眼光，至於是否要進一步發展，可以從彼此是否聊得來、有沒有接近的興趣嗜好等方面來判斷。短期投資有著令人開心的收穫，展時緩解了前一段時間的財務壓力。睡眠不足的問題，成為近日的困擾。

幸運物：白水晶

幸運色：藍色

水瓶座

當工作遇到瓶頸時，很幸運的遇到貴人相助，不僅順利解決問題，還能夠讓水瓶收到花錢也買不到的可貴經驗。另一方面有機會在後輩需要時，給予適當的協助，成為他人的貴人，多一些善的循環，累積更多的好人緣。身邊親友一股腦熱情的要替水瓶介紹適合的結婚對象，卻根本不清楚水瓶的條件為何，造成了嚴重的困擾。到了止損點的投資，該理性判斷是否要勇敢的斷捨離。健康方面需要留意泌尿道的保健。

幸運物：紅茶

幸運色：白色

雙魚座

能夠更仔細的處理工作上的業務，並且細心注意到同事們的情緒反應，讓雙魚在職場上贏得大家的稱讚，也得到更多展現自我的機會。勇敢的跨出舒適圈，嘗試新的挑戰，將會發現更有趣的領域，肯定自己的同事，也有很實際的薪資回報。單身的雙魚感受到桃花朵朵開的喜悅，出門前稍作打扮，就可以收穫很多讚美，以及愛慕者的實際追求。已經有對象的雙魚，開始討論關於結婚或是懷孕的計畫。海外投資的宣傳固然吸引人，但若對於該產業不是非常熟悉，最好謹慎為之。健康方面需要留意控制含糖飲料的攝取。

幸運物：雞蛋糕

幸運色：綠色

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