桃市「公號江千五公祀」修改規約變賣派下土地　法院判決出爐

▲桃園市「公號江千五公祀」遭派下子孫質疑前年臨時修改規約企圖掩飾管理人變賣土地之實，桃園地院民事庭最近判決公祠修改規約備查之書面決議不成立。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市「公號江千五公祀」遭派下子孫指控，江姓管理人於2022年間變更管理暨組織規約，派下子孫事後察覺江姓管理人未經派下會員同意，偷偷變賣派下土地，欲以修改規約方式掩飾偷渡，向桃園地院提出定之決議應予撤銷；桃園地院民事庭日前裁定，確認被告「公號江千五公祀」於2022年千字函徵詢派下員書面同意、桃市蘆文字號函准予備查之書面決議不成立。此外，派下子孫亦將提告背信、追加偽造文書嫌。

桃園地院民事庭指出，根據派下子孫指控，被告之「公號江千五公祀」之江姓管理人任期已屆滿，卻於2022年2月11日以公號千字函，就修正規約之議案徵求書面同意書，經桃園市蘆竹區公所於同年9月間以桃市蘆文字號函准予備查，惟已屆期管理人不能為修改規約或處分財產而召集派下員大會，是該召集程序有瑕疵，其決議應予撤銷。

此外，該分函文要求須在2022年2月底日前寄回同意書，但回收同意書份數不足派下現員三分之二，且有多份為偽造應予扣除，扣除後同意書份數不足派下現員三分之二，其爭決議不成立、無效或得撤銷；決議內容修改規約第7條後段：管理人任期「未選得已連任」，等同無限延展管理人任期，已違反規約規定，該項決議應不成立或無效。

被告「公號江千五公祀」則援用函文徵詢派下員書面同意變更規約內容，並經桃園市蘆竹區公所以同意書份數692份合於規定准予備查，認為決議召集程序一切合法。

民事庭認為，按有關章程之訂定及變更，應有派下現員三分之二以上之出席，出席人數超過四分之三之同意；依前條規定取得同意書者，應取得派下現員三分之二以上書面之同意。派下員大會決議之瑕疵，與法律行為之瑕疵相近，有不成立、無效、得撤銷。所謂決議不成立，係指自決議成立過程觀察之，顯有違反法令，在法律上不能認為有大會召開或有決議成立之情形，因認該決議未有效成立，經上訴人敗訴之判決，經核於法並無不合。被告未取得足額同意書份數，此決議不成立，非得撤銷或無效，派下子孫亦將提告背信、追加偽造文書等罪嫌，希望索回遭變賣之土地。