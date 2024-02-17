「2024桃園燈會」21日登場　桃警、義交投入交管疏導勤務

▲「2024桃園燈會」將於本月21日登場，桃園警分局長吳明彥（右四）召集各主管現地會勘，規劃安維及交管勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024桃園燈會」將於2月21日至3月3日登場，因兩處展區周邊停車空間有限，主辦單位市府觀旅局規劃紅、藍2線接駁車路線，為鼓勵市民多加利用接駁車服務特別推出限量版「春桃共榮」小提燈，限定放給搭乘接駁車賞燈市民領取，另還有機會抽中黃金等大獎，鼓勵市民多加利用，桃園警方在活動前夕全力投入警力並結合義交投入會場安全維護與周邊交管疏導工作。

▲「2024桃園燈會」即將登場，主辦單位正加緊整理規劃布置中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年桃園燈會以「閃閃桃園、閃閃桃林」為主題，開燈時間平日為每天下午6時至晚間9時30分止，假日則延長點燈至晚間10時，包括桃園市警局交通警察大隊、桃園、龜山警分局均規劃警力、義交等投入會場安全維護與周邊交通管制疏導勤務，以期讓賞燈市民度過快樂安全元宵佳節。

市府觀旅局推出100%回收材料製作「桃氣龍」、「寶桃龍」、「春桃共榮」等3款小提燈，其中「桃氣龍」、「寶桃龍」2款小提燈將在2月24、25、28日及3月2、3日下午5時起於會場小提燈發放處發送；限量版「春桃共榮」小提燈只發放給搭乘接駁車的賞燈市民，提醒市民要注意排隊秩序，以避免場面混亂。

▲「2024桃園燈會」即將登場，桃園警方在重點區域設置巡邏點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，燈會期間交通接駁服務，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線，平日行駛時間為下午5時至晚間10時、假日為下午4時30分至晚間10時30分，平均每10至15分鐘一班車次，並視人潮機動調整班距。為鼓勵市民多利用接駁服務，除可獲得限量版「春桃共榮」小提燈外，還有機會抽中黃金大獎。

▲「2024桃園燈會」即將登場，主辦單位加強整布置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局表示，今年燈會兩個展區均位於桃園警分局轄區，分局長吳明彥今天召集內外勤幹部前往會場地勘，針對接駁車動線、管制點、燈區安全維護、交通疏導事宜做重點任務提示，主辦單位目前正緊鑼密鼓佈設相關燈飾中，針對燈飾安全已經加設巡邏箱，全天24小時巡守，並與保全公司緊密配合做好安全維護工作，燈會期間湧入人車潮將對周邊交通產生衝擊，警方規劃警力並偕同義交全力投入做交通管制疏導，呼籲市民遵從員警與義交指揮管制，以維護良好交通秩序，相關活動、交通管制及接駁車相關資訊，可至「2024桃園燈會」官網查詢，網址:https://lanternfestival.tycg.gov.tw/#/。