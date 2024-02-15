　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家暴父母還想討錢！桃園醉男駕車持武士刀拒捕　破窗遭逮竟淚崩

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子經常家暴雙親，遭父母聲請保護令獲准，邱男卻因缺錢花用，昨(14)日酒後持武士刀開車找父母要錢，警方獲報趕往現場，邱男竟開車逃逸，最後在3輛警車包夾下遭拉出壓制，邱男甚至當場哭出來，最終仍被移送桃園地檢署偵辦。

▲▼ 桃園男缺錢花用，酒後開車找父母討錢遭逮。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園男缺錢花用，酒後開車找父母討錢遭逮。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

蘆竹分局說明，邱男父母因常遭兒子家暴，於2023年向桃園地院聲請保護令，邱男卻因缺錢花用，於大年初五酒後開車到父母住處，拿小武士刀要錢，父母嚇壞連忙報警，惟員警到場時邱男已離去。

▲▼ 桃園男缺錢花用，酒後開車找父母討錢遭逮。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲邱男持武士刀恐嚇父母與員警。

員警繼續在周邊巡邏，意外發現邱男正駕車在附近徘徊，為防止邱男再找父母麻煩，員警便一路駕車尾隨在後，邱男見狀便駕車加速逃逸，最後在南竹路三段一處民宅前倒車自撞，隨後被3輛警車包夾。

邱男仍不放棄，竟搖下車窗持刀對員警挑釁，並企圖衝撞警車，最終在員警以臂盾敲破車窗後，遭拉出車外逮捕，當下邱男卻突然開始啜泣，在場員警當場看傻，怒問「哭什麼哭啊！」

▲▼ 桃園男缺錢花用，酒後開車找父母討錢遭逮。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲員警持臂盾破窗，拉出邱男壓制上銬。

邱男經呼氣酒精濃度測試後，酒測值達到0.78mg/l，遭警方依危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦，蘆竹分局呼籲，民眾如遇同居關係暴力之情形，可撥打110或113報案，警方可協助被害人向法院聲請保護令，保護被害人免受相對人騷擾或暴力威脅，以保障市民生命財產安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 桃園男缺錢花用，酒後開車找父母討錢遭逮。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼ 桃園男缺錢花用，酒後開車找父母討錢遭逮。（圖／記者楊熾興翻攝）

ET快訊
快訊／賴清德哀悼：帶著陳俊翰的理想前進
快訊／陳俊翰離世　總統府發聲
陳俊翰生前心繫「300名SMA病友沒藥吃」
陳俊翰逝世！罕基會創辦人震驚：他過年還說要出去玩
惹怒柬埔寨警「這1幕太扯」　晚安小雞求饒：影片是我編造的
快訊／陳俊翰逝世！王志安發道歉信
快訊／陳俊翰過世　家屬發聲「陪他走最後一哩路」
人物／40歲逝　陳俊翰昔專訪：實現理想不用靠運氣
陳俊翰逝世！罹患SMA「1歲就發病」　曾求母：別救我
快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　求柬埔寨原諒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚！國3客貨車自撞側翻起火　駕駛慘成焦屍無法辨識

竹編金元寶善款被挖啊挖！網驚：這錢也偷　竹山紫南宮說話了

開工日鞭炮劈啪響嚇跑米克斯　警掃描晶片找到飼主...牠呆萌笑了

西門町槍戰釀4傷！黑2代仍住院中　事主大腿中彈坐輪椅移送

為了買彩券...日產跑車衝人行道撞飛騎士！駕駛驚：踩不到煞車

家暴父母還想討錢！桃園醉男駕車持武士刀拒捕　破窗遭逮竟淚崩

日產跑車路口詭偏…下秒直衝人行道撞機車！白煙狂冒畫面曝

快訊／內湖1女墜樓躺公車站牌前！民眾嚇傻：再站外面一點就慘了

快訊／為買彩券！日產跑車「衝人行道」狂冒煙　男坐機車遭撞噴

陸籍漁船越界捕撈、盜砂！海巡署近8年驅離逾9000艘　裁罰2.8億

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

驚悚！國3客貨車自撞側翻起火　駕駛慘成焦屍無法辨識

竹編金元寶善款被挖啊挖！網驚：這錢也偷　竹山紫南宮說話了

開工日鞭炮劈啪響嚇跑米克斯　警掃描晶片找到飼主...牠呆萌笑了

西門町槍戰釀4傷！黑2代仍住院中　事主大腿中彈坐輪椅移送

為了買彩券...日產跑車衝人行道撞飛騎士！駕駛驚：踩不到煞車

家暴父母還想討錢！桃園醉男駕車持武士刀拒捕　破窗遭逮竟淚崩

日產跑車路口詭偏…下秒直衝人行道撞機車！白煙狂冒畫面曝

快訊／內湖1女墜樓躺公車站牌前！民眾嚇傻：再站外面一點就慘了

快訊／為買彩券！日產跑車「衝人行道」狂冒煙　男坐機車遭撞噴

陸籍漁船越界捕撈、盜砂！海巡署近8年驅離逾9000艘　裁罰2.8億

陳俊翰離世　蘇巧慧憶兩場景：陳律師用生命最後一刻教台灣人寶貴一課

肯德基「買1送1」連吃13天！解憂下午茶、炸雞桶下殺優惠碼一次收

快訊／「你是天使走過人間」　賴清德哀悼：帶著陳俊翰的理想前進

出門回來胖汪斷電「整隻搖不醒」　Q彈肉抖動媽嘆：誘惑都沒用

「非常律師」陳俊翰離世　綠委齊哀悼：很榮幸曾是並肩作戰的戰友

蔡英文不捨陳俊翰　總統府：強化身障者權益！續推陳律師關注政策

2025雙北世壯運17日開放報名！歡迎滿30歲體育好手參賽

陳俊翰40歲離世！罹罕病SMA　台大醫：肺部感染常是奪命主因

陳俊翰律師逝世！《夜夜秀》風波才落幕　賀瓏經紀公司發聲了

驚悚！國3客貨車自撞側翻起火　駕駛慘成焦屍無法辨識

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

晚安小雞造假證據疑被抓包　車上藏迷彩軍服

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

快訊／內湖1女墜樓躺公車站牌前！民眾目擊嚇傻

女警PO打靶照引熱議　網友全歪樓

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

甜美護專生約會失聯4天　跟媽媽警局團圓畫面曝

3嫌電擊棒強押1男　警開12槍救人

更多熱門

相關新聞

日產跑車衝人行道撞飛騎士　駕駛：踩不到煞車

日產跑車衝人行道撞飛騎士　駕駛：踩不到煞車

新北市15日下午3時許發生一起驚悚意外，44歲林姓男子開車行經板橋區長江路二段，因要到旁邊彩券行買彩券，突然失控衝上人行道，撞倒路旁3部機車後再撞上彩券行騎樓柱子，車子輪胎空轉冒濃煙，造成機車上的男騎士擦挫傷，他下車驚嚇說「我踩不到煞車」，詳細原因待警方調查。

日產跑車路口詭偏…下秒直衝人行道撞機車畫面曝

日產跑車路口詭偏…下秒直衝人行道撞機車畫面曝

「有錢在飛」警穿梭車陣撿紙鈔

「有錢在飛」警穿梭車陣撿紙鈔

醫師夫妻檔撕破臉！　慘遭悍妻打到頭破血流

醫師夫妻檔撕破臉！　慘遭悍妻打到頭破血流

竊盜通緝犯才被抓　幾天後酒駕又栽了

竊盜通緝犯才被抓　幾天後酒駕又栽了

關鍵字：

桃園家暴酒駕武士刀父母要錢影音

讀者迴響

熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面