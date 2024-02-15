家暴父母還想討錢！桃園醉男駕車持武士刀拒捕　破窗遭逮竟淚崩

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市蘆竹區一名44歲邱姓男子經常家暴雙親，遭父母聲請保護令獲准，邱男卻因缺錢花用，昨(14)日酒後持武士刀開車找父母要錢，警方獲報趕往現場，邱男竟開車逃逸，最後在3輛警車包夾下遭拉出壓制，邱男甚至當場哭出來，最終仍被移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園男缺錢花用，酒後開車找父母討錢遭逮。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）



蘆竹分局說明，邱男父母因常遭兒子家暴，於2023年向桃園地院聲請保護令，邱男卻因缺錢花用，於大年初五酒後開車到父母住處，拿小武士刀要錢，父母嚇壞連忙報警，惟員警到場時邱男已離去。

▲邱男持武士刀恐嚇父母與員警。



員警繼續在周邊巡邏，意外發現邱男正駕車在附近徘徊，為防止邱男再找父母麻煩，員警便一路駕車尾隨在後，邱男見狀便駕車加速逃逸，最後在南竹路三段一處民宅前倒車自撞，隨後被3輛警車包夾。

邱男仍不放棄，竟搖下車窗持刀對員警挑釁，並企圖衝撞警車，最終在員警以臂盾敲破車窗後，遭拉出車外逮捕，當下邱男卻突然開始啜泣，在場員警當場看傻，怒問「哭什麼哭啊！」

▲員警持臂盾破窗，拉出邱男壓制上銬。



邱男經呼氣酒精濃度測試後，酒測值達到0.78mg/l，遭警方依危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦，蘆竹分局呼籲，民眾如遇同居關係暴力之情形，可撥打110或113報案，警方可協助被害人向法院聲請保護令，保護被害人免受相對人騷擾或暴力威脅，以保障市民生命財產安全。

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