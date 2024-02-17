　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東恆春男line加好友被指涉銀行法　臨櫃匯款險被騙

▲恆春警分局長黃文智到農會、超商頒發感謝狀表揚行員、店員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局長黃文智到農會、超商頒發感謝狀表揚行員、店員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮張姓男子最近經由line自動通知加入好友後，有自稱偵查隊等單位人員找上門，以他涉銀行法配合調查，否則凍結戶頭等為由，要他臨櫃匯款4萬元，否則凍結他金融卡，行員發現有異，通知警方到場，即時阻止他被騙。

恆春警分局建民派出所接獲恆春農會金融機構通報，稱張姓男子臨櫃匯款新臺幣4萬元時，適逢行員細心詢問他匯款用途。

他表示，近期Line自稱偵查隊隊長、檢察官、檢察長及165反詐中心等單位，稱民眾涉嫌銀行法，如不配合調查，帳戶資金即遭強制凍結，要求他交付提款卡，進行金流比對，以及支付上述金額來消除案件紀錄。

行員擔心他被騙，立即通知警方到場協助阻詐，並向他解釋檢警機關不會要求匯款、轉帳及收取提款卡，他了解後，感謝行員及警方第一時間協助。

▲恆春警分局長黃文智到農會、超商頒發感謝狀表揚行員、店員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另日前統一超商屏鵝門市行員機警協助警方辨識取款車手，並立即電話通報本分局偵查隊到場協助，警方到場後，即發現與本轄提領車手特徵吻合，並於身上起獲多張提款卡，幸好有店員機警發現，免於贓款落入詐騙集團之手。

恆春分局分局長黃文智率員警到恆春農會及統一超商屏鵝門市致謝，並頒發感謝狀給阻詐成功的行員及店員，也再次宣導反詐工作的重要性，並呼籲民眾，聽到「遭冒用身分」、「偵查不公開」、「接收法院偽造公文」、「監管帳戶」等關鍵字，就是假冒機構(公務員)詐騙以及假投資詐騙手法多以假冒名人頭銜行騙，並配合「保證獲利、穩賺不賠」等話術來騙取民眾信任，如遇詐騙務必先向「165」防詐專線求證，或打「110」請警方協助確認，方能保護自身財產安全、避免錢財損失。

ET快訊
13要犯護照遭註銷　長相名單曝光！前央行副總裁在列
快訊／炎亞綸牛皮紙袋裝150萬現身！　畫面曝光
妻結婚4年「有3年在懷孕」！毛加恩：忘記妳不腫什麼樣了
獨／林千又不忍了！　「砸螢幕、抓傷男友」內幕全說
快訊／年代旅遊「兩手一攤不賠」！　觀光署說重話
快訊／激吻爆乳熟女照外流　基隆消防局長請辭
快訊／年代旅遊最新聲明：無法賠償旅客

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

龜山警連救4弱勢　還邀獨居男享海鮮料理「找回年節感覺」

台南古蹟延平郡王祠　開山王廟虎爺將軍開光安座

馬紹爾群島共和國大使拜會徐榛蔚　盼結姊妹市交流南島傳統文化

饒慶鈴宣布投入1530萬元　全縣小一教室增設互動式觸控螢幕

屏東恆春男line加好友被指涉銀行法　臨櫃匯款險被騙

花蓮農特產進軍東京食品展　Makuake及丸井百貨同步整合行銷

限期內繳納代扣娛樂稅享獎勵金　花蓮稅務局提醒：逾期將送強制執行

36歲全職媽隔7年想回職場　虎尾就業中心助復職...米粉工廠圓夢

東部唯一！東大門夜市獲五星市集　徐榛蔚親頒樂活名攤獎

「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

網瘋傳晚安小雞「假逃命片段」　馬路上半蹲遮掩...監視畫面曝

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

Jessi嗆朱宇宰「做菜好難吃」XD　喊：啊C...攝影師嚇到腳縮起來

橘貓半夜上廁所堅持要人陪　逼奴才見證整個過程才甘願

温昇豪曝「韓國演員真的很貴...」　為籌拍新劇苦笑：不然就賣腎

龜山警連救4弱勢　還邀獨居男享海鮮料理「找回年節感覺」

台南古蹟延平郡王祠　開山王廟虎爺將軍開光安座

馬紹爾群島共和國大使拜會徐榛蔚　盼結姊妹市交流南島傳統文化

饒慶鈴宣布投入1530萬元　全縣小一教室增設互動式觸控螢幕

屏東恆春男line加好友被指涉銀行法　臨櫃匯款險被騙

花蓮農特產進軍東京食品展　Makuake及丸井百貨同步整合行銷

限期內繳納代扣娛樂稅享獎勵金　花蓮稅務局提醒：逾期將送強制執行

36歲全職媽隔7年想回職場　虎尾就業中心助復職...米粉工廠圓夢

東部唯一！東大門夜市獲五星市集　徐榛蔚親頒樂活名攤獎

「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門

長灘島渡假飯店推薦！雙人房1500元有找　走路就到絕美白沙灘、新夜市

熊熊大腿長「巨型水泡」！8天沒洗頭　產後1周揭近況：人生第一次

龜山警連救4弱勢　還邀獨居男享海鮮料理「找回年節感覺」

台灣人出國「為何都不選歐洲？」　PTT曝3大原因：有錢也去不了

法國與烏克蘭簽署10年安全協議！　承諾2024提供千億軍援

出席林憶君服務處揭牌儀式　柯文哲：擴大民眾黨花東服務量能

台南古蹟延平郡王祠　開山王廟虎爺將軍開光安座

台灣漫畫前進2024台北國際書展！5大展區、人氣書牆　動漫迷必逛

杜絕詐騙犯棄保遣逃　藍委提加重潛逃刑責、註銷潛逃者護照

Joman砸1500萬東京買透天　專家指非自用：想讓流量變現

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

地方熱門新聞

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

陸快艇越界2死相驗　2生還漁工移送

中科購物廣場成廢墟　民代籲台糖市府負責

台中情侶牛排館吃飯嚴重腹瀉　食安處稽查3缺失

台南連2起煮食不慎火警南消災後消防宣導

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

男子獨攀南三段迷路　失蹤2天

台南市長黃偉哲發放美食券吸客

全職媽隔7年想回職場　米粉工廠圓夢

金門春節維安動員1713人！受理+取締破80件

屏東嬤田裡工作迷路　警出手協助

臺中4大轉運中心實現交通任意門

1家3口窩3坪房！三餐不繼　單親國中姊妹靠獎學金度日

《龍的傳人》爆紅粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

更多熱門

相關新聞

金門春節維安動員1713人！受理+取締破80件

金門春節維安動員1713人！受理+取締破80件

農曆春節前後，為期15天的「113年加強重要節日安全維護工作」，已於2月15日24時順利圓滿結束。經金門縣警局統計，期間動員警民力逾1713人次，偵破網路賭博1件1人、查獲愷他命1件1人、取締酒後駕車3件(移送法辦者2人)、取締闖紅燈45件、嚴重違規超速3件、清查旅館、民宿、日租套房及社區大樓出租處所142人次、受理舉家外出住居安全維護19件，受理保護存提款安全12件，執行成效顯著。

晚安小雞被抓前還在演　LINE群入戲訊息曝！

晚安小雞被抓前還在演　LINE群入戲訊息曝！

屏東嬤田裡工作迷路　警出手協助

屏東嬤田裡工作迷路　警出手協助

日20多歲男警自轟！奇蹟生還遭送檢偵辦

日20多歲男警自轟！奇蹟生還遭送檢偵辦

無人陪過年男鬱悶走路中　警貼心陪回家

無人陪過年男鬱悶走路中　警貼心陪回家

關鍵字：

恆春警察line金融卡匯款

讀者迴響

熱門新聞

林千又被男友家暴坦言已非第一次

女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞斃

帶3孩到機場「才發現沒買票」！

快訊／遭林千又控家暴！賴姓富商曝光「滿身傷痕照」

劉德華新片《紅毯先生》突宣布撤檔！春節上映8天票房慘

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了

林千又14個愛馬仕包被偷　涉案富商搬貨畫面曝

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

他才是造假始祖！片段超扯　網：以前很愛看

初九「天公生」5星座有神助！

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

林千又遭家暴照「滿是瘀青」！曝富商男友曾送車求撤告

洗碗精「含抗菌成分」沒比較乾淨？3種標示別買

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

更多

最夯影音

更多
水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死
晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面