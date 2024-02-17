屏東恆春男line加好友被指涉銀行法　臨櫃匯款險被騙

▲恆春警分局長黃文智到農會、超商頒發感謝狀表揚行員、店員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮張姓男子最近經由line自動通知加入好友後，有自稱偵查隊等單位人員找上門，以他涉銀行法配合調查，否則凍結戶頭等為由，要他臨櫃匯款4萬元，否則凍結他金融卡，行員發現有異，通知警方到場，即時阻止他被騙。

恆春警分局建民派出所接獲恆春農會金融機構通報，稱張姓男子臨櫃匯款新臺幣4萬元時，適逢行員細心詢問他匯款用途。

他表示，近期Line自稱偵查隊隊長、檢察官、檢察長及165反詐中心等單位，稱民眾涉嫌銀行法，如不配合調查，帳戶資金即遭強制凍結，要求他交付提款卡，進行金流比對，以及支付上述金額來消除案件紀錄。

行員擔心他被騙，立即通知警方到場協助阻詐，並向他解釋檢警機關不會要求匯款、轉帳及收取提款卡，他了解後，感謝行員及警方第一時間協助。

另日前統一超商屏鵝門市行員機警協助警方辨識取款車手，並立即電話通報本分局偵查隊到場協助，警方到場後，即發現與本轄提領車手特徵吻合，並於身上起獲多張提款卡，幸好有店員機警發現，免於贓款落入詐騙集團之手。



恆春分局分局長黃文智率員警到恆春農會及統一超商屏鵝門市致謝，並頒發感謝狀給阻詐成功的行員及店員，也再次宣導反詐工作的重要性，並呼籲民眾，聽到「遭冒用身分」、「偵查不公開」、「接收法院偽造公文」、「監管帳戶」等關鍵字，就是假冒機構(公務員)詐騙以及假投資詐騙手法多以假冒名人頭銜行騙，並配合「保證獲利、穩賺不賠」等話術來騙取民眾信任，如遇詐騙務必先向「165」防詐專線求證，或打「110」請警方協助確認，方能保護自身財產安全、避免錢財損失。