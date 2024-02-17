　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東嬤午飯後田裡工作　迷路反方向距家6km直問：我家在那裡

▲屏東警分局民族派出所警員莊又杰助徐姓阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民族派出所警員莊又杰助徐姓阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「我家在哪裡呀？」屏東縣麟洛鄉85歲徐姓婦人，吃過午飯向家人表示要去田裡工作，卻騎腳踏車往相反方向騎到屏東市民族路，向路人問路，路人趕緊向警方報案，根據她菜籃內信件找到她家人，順利將她帶回家。

▲屏東警分局民族派出所警員莊又杰助徐姓阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民族派出所警員莊又杰助徐姓阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

一名婦人日前在屏東市民族路段詢問路人，「我家在哪裡呀？」，路人向員警求助。屏東警分局民族派出所警員莊又杰到場，發現她獨自一人騎乘自行車，眼神無助地站在路旁。

據了解，徐姓老嫗中午吃完飯後，就一人騎著自行車到麟洛鄉的田裏面工作，回程時卻怎麼都找不到返家的路，莊員詢問她姓名、住家地址或家人電話等資訊，卻只能得知姓名，其他都不甚清楚，莊員發現她的自行車的籃子內有許多信件，比對確認後是她的信件，終於順利找到家人。由於她情緒激動，莊員一邊安撫情緒，一邊步行引導其將腳踏車牽至派出所，等待家人前來。

家人表示，阿嬤單獨騎著自行車出門後遲遲未回家，大家心急如焚，沒想到阿嬤往住家的反方向走5-6公里，感謝熱心民眾及員警協助，讓阿嬤平安回家。

分局長蔡培元呼籲，家中如有容易走失之失智老人，應在老年人衣物或身上配件留有足以辨識資料(如名牌或名條)及聯絡之電話，或至本分局偵查隊做指紋建檔，以利迅速聯繫家人，使其平安返家。

ET快訊
帶3孩到機場「才發現沒買票」！剩10分關櫃　郭惠妮崩潰
晚安小雞GG了！名嘴爆柬前總理「超討厭台灣」　緣由曝光
快訊／基隆父子雙亡！　2人陳屍房內
熱吻滾床爆乳熟女！　局長認了「老婆也知道」
納瓦尼猝逝！妻子首度發聲「普丁將被繩之以法」
離開樂天痛哭！　啦啦隊女神曝告別原因
上映8天！　劉德華新片突宣布撤檔
外流台南櫃姐全裸自慰片！　他還嗆「色情直播主」下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東部唯一！東大門夜市獲五星市集　徐榛蔚親頒樂活名攤獎

「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門

為期15天！金門春節維安動員1713人　受理+取締逾80案

屏東嬤午飯後田裡工作　迷路反方向距家6km直問：我家在那裡

台南連2起煮食不慎火警　南消加強災後消防宣導

陸快艇越界2死相驗　家屬決定是否解剖！2生還漁工移送

快訊／台鐵科工館站傳死傷！　旅客摔落月台遭列車輾斃

台中情侶牛排館用餐回家拉爆　食安處稽查餐廳抓到3缺失

男子獨攀南三段迷路失蹤2天　南投消防隊出動直升機搜救

台灣燈會推美食賞燈路線　台南市長黃偉哲發放美食券吸客

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

網瘋傳晚安小雞「假逃命片段」　馬路上半蹲遮掩...監視畫面曝

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

Jessi嗆朱宇宰「做菜好難吃」XD　喊：啊C...攝影師嚇到腳縮起來

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

橘貓半夜上廁所堅持要人陪　逼奴才見證整個過程才甘願

東部唯一！東大門夜市獲五星市集　徐榛蔚親頒樂活名攤獎

「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門

為期15天！金門春節維安動員1713人　受理+取締逾80案

屏東嬤午飯後田裡工作　迷路反方向距家6km直問：我家在那裡

台南連2起煮食不慎火警　南消加強災後消防宣導

陸快艇越界2死相驗　家屬決定是否解剖！2生還漁工移送

快訊／台鐵科工館站傳死傷！　旅客摔落月台遭列車輾斃

台中情侶牛排館用餐回家拉爆　食安處稽查餐廳抓到3缺失

男子獨攀南三段迷路失蹤2天　南投消防隊出動直升機搜救

台灣燈會推美食賞燈路線　台南市長黃偉哲發放美食券吸客

2024年台灣繼續「生不如死」　1月人口略降至2341.9萬人

桃園咖啡屋「2千株櫻花」如粉色仙境！50元看到飽　還能眺望阿姆坪

陳建仁、韓國瑜「院長會」氣氛好　與會者：兩人高度共識擱置政治議題

晚安小雞、阿鬧慘了？他喊柬埔寨監獄「都黑道」：可能出事情

桂宏誠／藍黨團放火讓韓國瑜來滅　恐損及國民黨

一圖看溫度劇烈變化！一夜驟降逾10度　下周四鋒面冷空氣再襲

百萬重機變「高檔貓跳台」　2喵折手手爽趴看傻奴才：真的會崩潰

傅崐萁要求做「食安報告」　陳建仁當面反嗆：會比較前8年有什麼進步

快訊／恐怖！嬤騎車逆向左轉撞騎士　遭「中柱貫穿腳踝」噴滿地血

超商打65折「便當還要200多元」　他急放回！一派卻喊：想試看看

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

陸快艇越界2死相驗　2生還漁工移送

台中情侶牛排館吃飯嚴重腹瀉　食安處稽查3缺失

台南連2起煮食不慎火警南消災後消防宣導

中科購物廣場成廢墟　民代籲台糖市府負責

男子獨攀南三段迷路　失蹤2天

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

台南市長黃偉哲發放美食券吸客

屏東嬤田裡工作迷路　警出手協助

1家3口窩3坪房！三餐不繼　單親國中姊妹靠獎學金度日

屏東芒果大落果　蘇清泉籲農政單位救助

美和科大參加世界巧克力大賽　獲1金4銀1銅

《龍的傳人》爆紅粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

無人陪過年男鬱悶走路中　警貼心陪回家

更多熱門

相關新聞

日20多歲男警自轟！奇蹟生還遭送檢偵辦

日20多歲男警自轟！奇蹟生還遭送檢偵辦

日本三重縣一名20多歲男性警察2023年2月在警署內的廁所舉槍自轟頭部，傷勢嚴重當場失去意識，隨後經搶救奇蹟生還。警方16日則依違反刀槍管制法將他函送檢方偵辦，並祭出停職3個月的處分。不過他本人事發後便申請停職，得知處分後也主動申請離職。

無人陪過年男鬱悶走路中　警貼心陪回家

無人陪過年男鬱悶走路中　警貼心陪回家

偷卡拉OK店鳳梨酥禮盒　醉男辯「跟店家很熟」

偷卡拉OK店鳳梨酥禮盒　醉男辯「跟店家很熟」

屏東潮州深夜赫見牛隻趴趴走　最高罰600元

屏東潮州深夜赫見牛隻趴趴走　最高罰600元

22歲男玩警用手銬打不開　找警脫困慘被送辦

22歲男玩警用手銬打不開　找警脫困慘被送辦

關鍵字：

莊又杰麟洛民族派出所警察

讀者迴響

熱門新聞

林千又被男友家暴坦言已非第一次

女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞斃

他才是造假始祖！片段超扯　網：以前很愛看

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

林千又遭家暴照「滿是瘀青」！曝富商男友曾送車求撤告

洗碗精「含抗菌成分」沒比較乾淨？3種標示別買

初九「天公生」5星座有神助！

她開車進大佳河濱公園　持瓦斯槍自轟

晚安小雞柬埔寨關2年　1原因「驅逐返台」不再追訴

年終1萬開工紅包50元　宅配通工會氣炸

林千又「家暴男友」跟台積電有關！　公開身分曝近況

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

網紅送員工假200萬刮刮樂！遭嗆晚安小雞翻版回擊了

更多

最夯影音

更多
水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死
晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面