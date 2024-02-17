屏東嬤午飯後田裡工作　迷路反方向距家6km直問：我家在那裡

▲屏東警分局民族派出所警員莊又杰助徐姓阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「我家在哪裡呀？」屏東縣麟洛鄉85歲徐姓婦人，吃過午飯向家人表示要去田裡工作，卻騎腳踏車往相反方向騎到屏東市民族路，向路人問路，路人趕緊向警方報案，根據她菜籃內信件找到她家人，順利將她帶回家。

一名婦人日前在屏東市民族路段詢問路人，「我家在哪裡呀？」，路人向員警求助。屏東警分局民族派出所警員莊又杰到場，發現她獨自一人騎乘自行車，眼神無助地站在路旁。

據了解，徐姓老嫗中午吃完飯後，就一人騎著自行車到麟洛鄉的田裏面工作，回程時卻怎麼都找不到返家的路，莊員詢問她姓名、住家地址或家人電話等資訊，卻只能得知姓名，其他都不甚清楚，莊員發現她的自行車的籃子內有許多信件，比對確認後是她的信件，終於順利找到家人。由於她情緒激動，莊員一邊安撫情緒，一邊步行引導其將腳踏車牽至派出所，等待家人前來。

家人表示，阿嬤單獨騎著自行車出門後遲遲未回家，大家心急如焚，沒想到阿嬤往住家的反方向走5-6公里，感謝熱心民眾及員警協助，讓阿嬤平安回家。

分局長蔡培元呼籲，家中如有容易走失之失智老人，應在老年人衣物或身上配件留有足以辨識資料(如名牌或名條)及聯絡之電話，或至本分局偵查隊做指紋建檔，以利迅速聯繫家人，使其平安返家。