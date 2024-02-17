偷吃人妻5個月趴百次！餐廳老闆違約再聯繫判賠500萬元

▲人妻與餐廳老闆偷情，5月個月破百次。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

在新北市開設餐廳的呂姓男子，2018年底與某人妻外遇發生關係，而後在5個月內發生上百次關係，直到戴綠帽的人妻丈夫發現，雙方簽下協議書。但呂男違約再聯繫人妻，遭丈夫抓到，丈夫根據協議書起訴求償500萬元，一審全數判准；呂男上訴，高等法院二審審理後，仍舊判決呂男須賠償500萬元。可上訴。

判決指出，譚姓人妻與葉姓丈夫自2002年間結婚，2人育有一子一女。而呂男開設的餐廳在人妻住家的社區內，因頗負盛名，人妻經常前往消費，最後竟與呂男交往。2人自2018年12月底首次到摩鐵開房發生關係，一直到隔年5月底，婚外情遭人妻丈夫發現後，短短5個月內，發生關係上百次，幾乎是以三天兩次的頻率偷情。

丈夫發現婚外情後，又看到妻子竟然坐在餐廳內，就衝進餐廳內將吧台上的物品掃落在地，向呂男恫稱「不要讓我看到，否則讓你沒辦法在這裡做生意」、「如果不搬離，你家裡也會有事」。又過了兩天，丈夫傳簡訊給呂男稱「告示 ○○老闆呂○○誘拐別人老婆上床」、「請小狼狗9點前到兄弟飯店時打電話給我，我要跟他簽和解書，逾時不候」。最後雙方在律師見證下，簽下協議書，約定若呂男再與人妻聯繫，就要賠償500萬元。

不過呂男簽下協議書後4天，就接了人妻以Messenger App程式撥出之電話，過了兩天，換成呂男主動打電話給人妻；隔了一個月，呂男甚至還趁著人妻帶著子女外出時，主動走近說話。丈夫發現後，提出民事訴訟，請求呂男賠償違約金500萬元。一審全數判准，呂男上訴第二審。

二審高等法院審理時，呂男辯稱，自己從未與人妻發生關係；至於協議書部分，則是自己受到對方一直出言及作勢恐嚇，自己迫於恐懼及壓力才簽訂協議書，拒絕賠償。

但高院調查後，傳喚當時見證的律師，認定律師當下有解釋簽約後的法律效果，並確認過雙方的自由意志，呂男並未違反意願而簽約。此外，也傳喚人妻的兩名子女，證明呂男當時確實主動聯繫，還走進說話，人妻的兒子還生氣的上前將人妻拉開，質問為何還要跟呂男在一起，跟母親吵了起來。高院因此認定呂男確實違約，根據雙方簽約的內容，再度判決呂男須賠償500萬元。