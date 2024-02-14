搖一下5萬元！賽車場色男客抱女員工搖3下遭判刑5月定讞

▲賽車場女員工遭色男客抱起搖晃，憤而提告。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

梁姓男子前年到桃園某賽車場時，自後方抱起賽車場女員工小麗（化名），前後搖晃三下，並觸摸到小麗胸部。小麗不堪受辱，提出告訴，最高法院審理後，將梁男判處有期徒刑5個月定讞，得易科罰金15萬元，等於搖晃一下，須賠償5萬元。

曾有竊盜前科，後來從事人力仲介的梁男，經常到案發地的賽車場消費，與賽車場員工熟識。案發於前年1月15日晚間6時44分左右，梁男尾隨小麗到男生廁所前的置物區，而後趁著小麗不注意，自背後擁抱小麗，並將小麗抱起前後搖晃三下，在環抱過程中梁男雙手觸碰到小麗胸部下緣，因小麗尖叫、反抗，梁男旋即將小麗放下。

小麗報警，並提出告訴。檢方傳喚梁男到案，梁男否認犯案，甚至還向檢察官發誓，但檢方不採信，仍依照「強制猥褻罪」提起公訴。一審法院審理時，梁男當庭表示：「我絕對沒有從小麗的背後將她抱起來這樣的動作，我是絕對不可能做這個下三濫的事情，我曾經在檢察官面前發誓過，如果有這樣的罪刑，有這樣惡劣的態度，我開車回臺中一定會出車禍，請庭上給我一個清白。」一審法院也不採信，將梁男依照「強制猥褻罪」判刑7月。

案件上訴第二審，高等法院審理期間梁男改口坦承：「我確實有從背後抱起小麗，但是我馬上就放下她了，我僅是跟她開玩笑而已。我知道這是不尊重她的行為，我願意誠心的跟小麗道歉、賠償，我以後也會謹言慎行，請求給我改過的機會。」梁男還提出10萬元的和解金，但小麗不接受。二審法院改依照「性騷擾罪」，將梁男判刑5月、得易科罰金15萬元。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。梁男搖晃小麗三下須罰15萬元，等於搖晃一下就須賠償5萬元，但其實金額還有可能增加，小麗還可以針對梁男判刑定讞的犯行提出民事賠償訴訟，梁男必須付出更多賠償。