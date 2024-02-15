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晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實「刑滿才驅逐」：絕不輕易原諒

記者閔文昱／綜合報導 

網紅「晚安小雞」日前在柬埔寨造假直播，演出在詐騙園區被襲擊的戲碼，事後被抓包自導自演，和同夥阿鬧一起被當地警方逮捕。律師劉韋廷表示，晚安小雞涉及散布不實罪、誹謗等罪名，恐怕會在當地服刑，直到刑滿以後才會被驅逐出境。對此，西哈努克省長郭宗朗今（15日）下午召開聯合記者會證實，2人將被移送法辦，並在刑滿後才會被驅逐出境。

柬埔寨警方先前指控，「晚安小雞」發布的影片均為造假，經調查，發現他從入境柬埔寨機場時就開始故意製造話題，蓄意引導網友對柬埔寨產生誤解，如此行徑只是為了吸引網友的關注和獲得更多影片觀看次數。

晚安小雞與阿鬧14日遭柬埔寨警方上銬逮捕，2人手拿一件深色衣服，前方就站著身穿制服的警察，阿鬧雙膝跪在地上，看起來相當狼狽。《柬中時報》也釋出熱騰騰影片，晚安小雞下跪向警方求饒，並稱影片都是他個人所編造的。除此之外，警方還在逮捕兩人的地點找到鬼娃、長髮鬼面具，以及其他錄影設備。

▲▼ 網紅「晚安小雞」在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，當地警方指控他涉嫌自導自演。晚安小雞與阿鬧被柬埔寨警方上銬逮捕。（圖／翻攝自Fresh News）

▲網紅「晚安小雞」在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，事後被抓包是自導自演。（圖／翻攝自Fresh News）

根據我國刑事局的說法，柬埔寨警方可能依照煽動歧視罪、提供虛假申報罪及非法干涉公共職能之行使罪等罪嫌移送。對此，郭宗朗今（15日）在記者會中證實，晚安小雞和阿鬧因犯下嚴重錯誤，必須承擔法律責任，2人將被移送法辦，刑滿後才能驅逐出境。

郭宗朗強調，2人所犯錯誤非常嚴重，不能只是批評教育，「若我們輕易原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」

▲▼ 晚安小雞、阿鬧。柬埔寨警方記者會。（圖／翻攝自柬中時報）

▲晚安小雞、阿鬧被柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自柬中時報）

律師劉韋廷分析，晚安小雞此次的行為，涉及散步不實罪、誹謗罪等罪名，會在柬埔寨被警方訊問，恐怕也要接受當地法院審判、服刑，直到執行完畢以後，才會被驅逐出境。

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