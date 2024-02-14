一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」閃瞎餐廳客人　2照片釣出孫女

▲阿公深情看著阿嬤，連路人都閃瞎了。（圖／翻攝自Facebook／椰們餐旅-枋寮海景餐廳）



網搜小組／劉維榛報導

牽手一輩子的愛！屏東「椰們餐旅-枋寮海景餐廳」貼出2張照片直呼，過年收到客人訊息，表示吃飯過程中看到一對阿公阿嬤互動超恩愛，尤其阿公眼神特別溫柔深情，於是主動拍下這一幕畫面，希望傳給對方家人當作紀念。文章曝光後，釣出孫女感動回應，「他們相互扶持60幾年，也已經是四個曾孫的阿祖了」。

「椰們餐旅-枋寮海景餐廳」臉書粉專PO文，有客人私訊表示，在2樓用餐時看到一對和藹的阿公阿嬤，兩人互動特別溫馨有愛，於是隨手拍下雙方深情相望的一幕，想要傳給對方的家人當作紀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2張照片可見，阿公與阿嬤站在玻璃窗邊，一眼望去就是大海，而戴著紳士帽的阿公雙眼凝視著阿嬤，溫柔的眼神彷彿訴說著此時此刻只有妳，讓人看得特別動容。

對此，業者希望藉由PO文找出家人，「兩人互相扶持的感覺，真的溫馨感人，真的很想知道照片裡，爺爺奶奶的故事！不知道有沒有朋友家人認識，希望能讓我們知道，這樣溫馨感人的畫面，背後有什麼故事！」

文章曝光後，阿公阿嬤的互動可把一票網友給閃瞎了，「非常棒，我都感受到愛，我是居服員，會陪案主就醫及散步，也會看到老夫妻手牽手相扶持，真的是很美的風景」、「不管什麼樣的關係，能夠在老年互相扶持，就是善與美」、「阿公看阿嬤的眼神，很溫柔又充滿了愛意」、「最美情感莫過於此，兩人攜手至白髮陪伴彼此」、「挺溫馨的，有電影的感覺」。

留言串中，釣出孫女感動回覆，先是感謝拍攝民眾記錄這美好的一瞬間，並說道昨日家人帶著兩老從台南到此用餐，「他們已經相互扶持60幾年，也已經是四個曾孫的阿祖了，其實在家每天鬥嘴吵吵鬧鬧，但還是陪伴在彼此身邊，謝謝廣大網友和椰們的分享讓我們看見，我們也會把照片洗出來讓爺爺奶奶做紀念」。