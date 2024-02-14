　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」閃瞎餐廳客人　2照片釣出孫女

▲。（圖／翻攝自Facebook／椰們餐旅-枋寮海景餐廳）

▲阿公深情看著阿嬤，連路人都閃瞎了。（圖／翻攝自Facebook／椰們餐旅-枋寮海景餐廳）

網搜小組／劉維榛報導

牽手一輩子的愛！屏東「椰們餐旅-枋寮海景餐廳」貼出2張照片直呼，過年收到客人訊息，表示吃飯過程中看到一對阿公阿嬤互動超恩愛，尤其阿公眼神特別溫柔深情，於是主動拍下這一幕畫面，希望傳給對方家人當作紀念。文章曝光後，釣出孫女感動回應，「他們相互扶持60幾年，也已經是四個曾孫的阿祖了」。

「椰們餐旅-枋寮海景餐廳」臉書粉專PO文，有客人私訊表示，在2樓用餐時看到一對和藹的阿公阿嬤，兩人互動特別溫馨有愛，於是隨手拍下雙方深情相望的一幕，想要傳給對方的家人當作紀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2張照片可見，阿公與阿嬤站在玻璃窗邊，一眼望去就是大海，而戴著紳士帽的阿公雙眼凝視著阿嬤，溫柔的眼神彷彿訴說著此時此刻只有妳，讓人看得特別動容。

對此，業者希望藉由PO文找出家人，「兩人互相扶持的感覺，真的溫馨感人，真的很想知道照片裡，爺爺奶奶的故事！不知道有沒有朋友家人認識，希望能讓我們知道，這樣溫馨感人的畫面，背後有什麼故事！」

文章曝光後，阿公阿嬤的互動可把一票網友給閃瞎了，「非常棒，我都感受到愛，我是居服員，會陪案主就醫及散步，也會看到老夫妻手牽手相扶持，真的是很美的風景」、「不管什麼樣的關係，能夠在老年互相扶持，就是善與美」、「阿公看阿嬤的眼神，很溫柔又充滿了愛意」、「最美情感莫過於此，兩人攜手至白髮陪伴彼此」、「挺溫馨的，有電影的感覺」。

留言串中，釣出孫女感動回覆，先是感謝拍攝民眾記錄這美好的一瞬間，並說道昨日家人帶著兩老從台南到此用餐，「他們已經相互扶持60幾年，也已經是四個曾孫的阿祖了，其實在家每天鬥嘴吵吵鬧鬧，但還是陪伴在彼此身邊，謝謝廣大網友和椰們的分享讓我們看見，我們也會把照片洗出來讓爺爺奶奶做紀念」。

ET快訊
趙小蘭妹妹車禍亡　吳欣盈震驚「閨蜜才約好參加寶寶抓周」
快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」
甜美護專生初一失聯4天　找到人卻傻眼了
西門町捷運站旁開槍！　4人中彈
快訊／陸籍漁船越界！　拒檢翻覆2死
一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」餐廳放閃　2照片釣出孫女
晚安小雞「沒被毆打、搶劫」！　網刷一排：最好關到哭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」比黑幫還可怕　她曝：吃不完兜著走

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

年薪破400萬！科技女主管「收入是男友的5倍」　爸媽反對她爆苦惱

一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」閃瞎餐廳客人　2照片釣出孫女

家居細節「5大風水禁忌」　大門對臥室恐夫妻失和

晚安小雞「沒被毆打、搶劫」遭捕！網友刷一排活該：最好關到哭

滿山粉紅泡泡　東勢林場春節賞櫻超浪漫

國道匝環道翻車「死傷飆升58%」　今年9處靠一招讓駕駛自動減速

收假車潮湧現！國道多路段車多雍塞　估晚間7時後解除

最新機上盒廢止名單　91款別買

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」比黑幫還可怕　她曝：吃不完兜著走

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

年薪破400萬！科技女主管「收入是男友的5倍」　爸媽反對她爆苦惱

一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」閃瞎餐廳客人　2照片釣出孫女

家居細節「5大風水禁忌」　大門對臥室恐夫妻失和

晚安小雞「沒被毆打、搶劫」遭捕！網友刷一排活該：最好關到哭

滿山粉紅泡泡　東勢林場春節賞櫻超浪漫

國道匝環道翻車「死傷飆升58%」　今年9處靠一招讓駕駛自動減速

收假車潮湧現！國道多路段車多雍塞　估晚間7時後解除

最新機上盒廢止名單　91款別買

印尼大選2億選民6小時內完成投票　開票結果預計今晚出爐

屏東婦失聯...枋寮警+30多名村民地毯式搜尋　2小時溪床找到人

路口碰撞！機車橫躺汽車引擎蓋上　路人傻眼：怎麼騎的？

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」比黑幫還可怕　她曝：吃不完兜著走

花蓮女搭火車屏東訪友迷路　枋寮警買車票+千元零用金助返家　

土耳其金礦場山崩「9人失聯」！　學者警告：氰化物恐威脅環境

陳勢安「揪心單曲」霸榜4冠王　重現經典瞬破600萬觀看

陳傑憲連任隊長「要更有野性」　餅總點名郭俊麟扛大任

真的沒聽錯！　子瑜罕唱中文「Cover徐佳瑩神曲」甜嗓迷倒30萬粉

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

要開工了！　5星座事業運飛上天

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

屏東殺回苗栗「7小時抗戰」　他一上國道驚呆了

「晚安小雞」直播揭3大疑點！　反詐成員：看他回台怎麼演

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

更多熱門

相關新聞

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

總統當選人賴清德農曆春節期間行程滿檔，14日上午則來到屏東發放福袋。有趣的是，前屏東縣長潘孟安在臉書分享的一張照片，賴清德特別到一位92歲的黃阿嬤家作客，感謝她在競選車隊掃街時站出來，而這位阿嬤則當場捏著賴清德的兩邊耳垂直呼，「這個耳垂就是有福氣啦！」

台南七股龍海號觀光渡船碼頭餐廳消防宣導

台南七股龍海號觀光渡船碼頭餐廳消防宣導

92歲嬤收「幽靈包裹」怕遇詐　真相讓她好窩心

92歲嬤收「幽靈包裹」怕遇詐　真相讓她好窩心

嬤出門倒垃圾失蹤　屏東警凌晨3點找到她

嬤出門倒垃圾失蹤　屏東警凌晨3點找到她

千棵落羽松的浪漫夢幻！南投城堡五星美食迎客

千棵落羽松的浪漫夢幻！南投城堡五星美食迎客

關鍵字：

阿公阿嬤路人餐廳

讀者迴響

熱門新聞

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

快訊／網紅晚安小雞被逮！柬埔寨警控「散布不實訊息」

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

要開工了！　5星座事業運飛上天

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面