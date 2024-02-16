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女女戀變調談判變命案　新竹19歲妹遭5女施暴鐵棍毆死

▲▼疑口角糾紛施暴致死 新湖警火速逮嫌移送偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲5名女子因感情金錢等糾紛，打死另名女子，遭判刑定讞。（圖／記者陳凱力翻攝）


記者吳銘峯／台北報導

新竹湖口鄉19歲鄭姓女子因感情糾紛，遭前女友夥同現任女友及3名友人囚禁施暴，友人因聯繫不到鄭女，前往其住家查看，驚見她身體已發黑倒臥在地而死。5名涉案女子被捕後，其中一人竟是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵一營機步連上兵，最高法院審理後，依照「傷害致死罪」將5人分別判刑8年8月到7年2月不等刑期定讞。

判決指出，本案被告與被害人均為女子，其中楊姓、謝姓、吳姓、田姓與死者鄭姓女子，在案發時為朋友。楊女原與鄭女是「男女朋友」，2人分手後，楊女2022年11月間轉而與擔任志願役士兵的田女交往成為伴侶。至於同夥間的謝女、吳女彼此為同居伴侶，謝女因住在吳女房間內，讓出房間給鄭女居住。此外本案中還有一名被告李姓女子，她原本是田女的前伴侶。

案發於2022年11月間楊女、田女開始交往後，楊女認為鄭女在先前的交往期間內，疑似腳踏多條船，因而2人經常口角。另外讓出房間的謝女，則認為鄭女積欠房租，也因此與鄭女口角。而吳女則與鄭女有金錢糾紛，田女也認為鄭女曾兩度透過她報考國軍志願役，但卻放鳥，因此也心生不滿。眾人均對鄭女有意見，4人因此找了李女，一同約出鄭女，要把話說清楚。

但場面隨即變得火爆，眾人盛怒之下，田女先失控持鐵棍朝鄭女毆打，並將鄭女囚禁在屋內；其他女子也加入施暴行列，鄭女慘遭囚禁又被眾人施暴。5人甚至彼此傳訊息「現在死不了」，等鄭女「傷好了」之後還要再「報仇」、「要對付」等等內容。眾人不僅未對鄭女施以救援，還外出逛夜市、聊天，完全不在意躺在地上的鄭女。鄭女因傷勢過重而失去生命跡象，直到被施暴後2天，她的友人前來找人，才發現全身發黑腫脹的鄭女，送醫後不治。檢警逮捕5人，提起公訴。

一二審均將先動手的田女判刑8年2月、李女判刑7年2月，楊女及吳女均判刑8年4月，謝女判刑8年8月。檢方認為5人應以殺人罪重判，上訴第三審，但最高法院不採信，16日駁回上訴定讞。

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