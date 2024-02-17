藍臨時會之亂　綠委掀規定「可邀盧秀燕備詢」：以為這樣鬧能掩護她？

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團臨時會提案被打回票，立法院長韓國瑜將於下週一（19日）召開朝野協商，就國民黨立院黨團提案，研商邀請行政院長陳建仁食安報告。民進黨立委林俊憲16日表示，韓國瑜不想陪這群憲法零分的小丑起舞，也要提醒國民黨，開議後要盧秀燕到衛環委員會備詢，完全於法有據，「你們以為這樣鬧就能掩護盧秀燕嗎？相信國民黨也想查清真相，不會阻止的，對吧？」

國民黨原本要韓國瑜16日召開協商，敲定今（17日）開臨時會。林俊憲表示，但被民進黨指出開臨時會違憲而且是打臉韓院長之後，16日早上韓國瑜通知各黨團「因時間程序考量，不召集協商」，「看來院長也不想陪這群憲法零分的小丑起舞啊！」

韓國瑜昨喊卡臨時會，國民黨則喊話別糾結臨時會，對此，林俊憲直言，國民黨自知理虧，漲紅了臉，要大家「別再糾結臨時會」，奇怪了，喊著要開的是你們，現在自己面子掛不住，又要大家別再糾結？整個黨團50幾個立委像列車一樣直直撞山，黨團內沒有一個正常人發現有違憲問題，這種法學素養，還怕人嘲笑啊？

林俊憲指出，韓國瑜終究還是國民黨的一員，還是給他們台階下，16日下午又改口要在19號上午協商，但隔天就要開議了，到底要協商什麼？「韓院長的溫柔我們懂，但國民黨鬧出這種憲政大笑話，不好好嘲笑一番說不過去吧！」

林俊憲表示，依據憲法67條規定，「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。」換句話說，等開議以後，要盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據，「你們以為這樣鬧就能掩護盧秀燕嗎？想知道真相，怎麼能少了中市府的角色？相信國民黨也想查清真相，不會阻止的，對吧？」