「韓國瑜做了非常明智的決定」　沈富雄：周萬來說不開他聽進去了

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於立法院長韓國瑜宣布將於下週一召開朝野協商，就國民黨立院黨團提案，研商邀請行政院長陳建仁食安報告，前立委沈富雄16日表示，韓國瑜做了一個非常明智的決定，他一定問立院秘書長周萬來，周萬來說這不要開，韓國瑜就聽進去了。

國民黨團連署要求立法院17日召開臨時會，但綠營認為，立院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議；針對此事，昨日早上民進黨團秀出立法院議事處發通知表示，「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。

對於外界質疑此舉是否為打臉國民黨？韓國瑜隨後也透過媒體群組表示，對於國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，他深表認同與肯定，下週一上午10點半將邀集各黨團代表針對專案報告之形式進行討論。

沈富雄昨日在節目《少康戰情室》中表示，今天有爭議的問題不是專案報告，今天有爭議的問題是臨時會，國民黨現在士氣很強，就是不專業的人搞這個東西出來。不過，又有人說這是韓國瑜跟國民黨立院黨團總召傅崐萁在鬥，但不是這樣的，韓國瑜做了一個非常明智的決定，韓國瑜一定問周萬來，周萬來說這不要開，韓國瑜就聽進去了。

沈富雄指出，台中市長盧秀燕定調是單一事件，國民黨每個人也都應該說是單一事件，但這件事情搞成政治事件，搞成沒辦法下台，就是王必勝的錯。沈富雄痛批，「王必勝這傢伙硬是要把他搞成下一次2028年選戰的前哨戰，要把盧秀燕鬥臭，是你不應該的，但盧秀燕原諒他了，說是單一事件，你還有什麼話講？」

沈富雄強調，韓國瑜現在是立法院長，大家都看著他的表演，他是很會表演的人，他表演起來在歷史上無人出其右；不過，他是要奉勸一句，國民黨現在不要太興奮，因為這沙盤推演是重新來過，大家都要爭取人民的好感，大家都盡量在表現，「你以為只有國民黨會表演？民進黨也戰戰兢兢，所以大家拭目以待。」