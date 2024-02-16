　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜外交處女秀！贈孫曉雅春聯神翻譯「Have a good luck」

記者閔文昱／綜合報導

立法院長韓國瑜今（16）日下午4時在立法院會見美國在台協會處長孫曉雅，被視為是韓國瑜接任院長以來接見外賓的處女秀。會前韓國瑜先是送上親筆簽名的春聯，並幽默將「龍耀吉慶」翻譯為「Have a good luck」，讓孫曉雅一聽馬上恍然大悟，也逗樂全場，隨後雙方便展開約1小時的閉門會談。

▲▼立法院長韓國瑜(左)接見美國在台協會(AIT)台北辦事處孫曉雅處長(中)，右為立院副院長江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜(左)接見美國在台協會(AIT)孫曉雅處長(中)，右為立院副院長江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜今下午4時在立法院會見美國在台協會處長孫曉雅，他約莫下午3時13分抵達立法院，面對大批媒體詢問朝野協商問題，他則不疾不徐的從立院工作同仁手中拿出糖果雙手發送給現場媒體，並祝大家「甜甜的一年」。

有趣的是，韓國瑜在接見AIT處長孫曉雅後，馬上展現「地主之誼」，先是送上寫有「龍耀吉慶」和自己簽名的春聯，並幽默以英文翻譯「Have a good luck」，同時也指著自己的簽名強調「This is my name」，逗得全場哈哈大笑。韓國瑜晚間也在臉書分享「非常榮幸今天美國在台協會（AIT)處長孫曉雅蒞臨立法院，在和處長的對談中，相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼。」

韓國瑜未來行程滿檔，先是於19日召開朝野協商，就國民黨立院黨團提案，研商邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告。而美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）也傳出下周將率多名議員訪台，也預計將拜會立法韓國瑜。

ET快訊
iPhone用戶小心！新木馬病毒出沒「銀行帳戶恐被盜」
快訊／台鐵旅客摔落月台　當場被輾斃　
港星來台定居！買冰聽見「香港遊客讚嘆對話」：在台灣生活很幸福
高雄香蕉碼頭餐廳要被查封！　欠千萬租金
快訊／大樂透頭彩槓龜！下期保證1億　「百萬紅包」送出17組
韓國瑜外交處女秀！贈孫曉雅春聯神翻譯「Have a good
他才是節目造假始祖！片段超扯　網：以前很愛看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜外交處女秀！贈孫曉雅春聯神翻譯「Have a good luck」

韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝牌

院版「海洋保育法」草案送立院　眾環團肯定管碧玲

台印簽署移工合作備忘錄　政院官員：開放行業及人數由我方決定

快訊／國民黨團要求陳建仁「食安報告」　韓國瑜：深表肯定認同

快訊／韓國瑜19日召開朝野協商　研商邀行政院長陳建仁「食安報告」

幕後／沒搞清楚議事規則連周萬來都尷尬！　藍黨團內部群組急討論　

韓國瑜現身立法院避談朝野協商　發糖給媒體稱「祝甜甜的一年」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

男孩拿枕頭壓狗求陪玩 媽細心教導娃親吻道歉

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

韓國瑜外交處女秀！贈孫曉雅春聯神翻譯「Have a good luck」

韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝牌

院版「海洋保育法」草案送立院　眾環團肯定管碧玲

台印簽署移工合作備忘錄　政院官員：開放行業及人數由我方決定

快訊／國民黨團要求陳建仁「食安報告」　韓國瑜：深表肯定認同

快訊／韓國瑜19日召開朝野協商　研商邀行政院長陳建仁「食安報告」

幕後／沒搞清楚議事規則連周萬來都尷尬！　藍黨團內部群組急討論　

韓國瑜現身立法院避談朝野協商　發糖給媒體稱「祝甜甜的一年」

快訊／台鐵科工館站傳死傷！　旅客摔落月台遭列車輾斃

鐵了心要走！姆巴佩告知大巴黎今夏離隊　可能新東家浮現

攻城獅、國王年後首戰賽後爆衝突　當事人還原現場

iPhone用戶小心！新型木馬病毒出沒「銀行帳戶恐被盜」

港星來台定居！買冰聽見「香港遊客讚嘆對話」：在台灣生活真的很幸福

高雄香蕉碼頭餐廳要被查封！2年欠港務公司千萬租金

浪琴表攜手滑雪冠軍推聯名錶　優雅藍錶配紅細節更年輕

快訊／大樂透頭彩槓龜！下期保證1億　「百萬紅包」送出17組

賓士大G越野車嵌1克拉鑽石「全球限量300台」台灣搶到個位數配額

韓國瑜外交處女秀！贈孫曉雅春聯神翻譯「Have a good luck」

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁：靜候韓院長召集朝野

幕後／沒搞清楚議事規則連周萬來都尷尬！　藍黨團內部群組急討論　

陳俊翰離世！最後貼文：人生成就解鎖

傅崐萁衝「17日臨時會」被韓國瑜喊卡　綠黨團：韓院長還算有點sense

「拒絕國會成政治綜藝秀場！」　10綠委組「為下一代而戰國會連線」

陳俊翰驟逝　柯建銘代表民進黨團哀悼：服務處將做為治喪聯絡處

朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

郭正亮：韓國瑜新國會立刻碰到1挑戰

柯文哲人事佈局　「戰狼小姊姊」接黨團主任

藍黨團臨時會被打槍　韓國瑜19日召開朝野協商「邀陳建仁食安報告」

陳俊翰母子相伴40年　「沒關係，以後我當你的手」

更多熱門

相關新聞

快訊／國民黨團要求陳建仁「食安報告」　韓國瑜：深表肯定認同

快訊／國民黨團要求陳建仁「食安報告」　韓國瑜：深表肯定認同

立法院議事處今（16日）發出通知，院長韓國瑜將於19日召開朝野協商。韓國瑜今下午4點46分也透過媒體群組表示，對於國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，他深表認同與肯定，下週一上午10點半將邀集各黨團代表針對專案報告之形式進行討論。

藍黨團臨時會被打槍　韓國瑜19日召開朝野協商「邀陳建仁食安報告」

藍黨團臨時會被打槍　韓國瑜19日召開朝野協商「邀陳建仁食安報告」

韓國瑜現身立法院避談朝野協商　發糖給媒體稱「祝甜甜的一年」

韓國瑜現身立法院避談朝野協商　發糖給媒體稱「祝甜甜的一年」

國民黨臨時會喊卡沒關係　陳建仁明循例赴立院「拜會韓國瑜」

國民黨臨時會喊卡沒關係　陳建仁明循例赴立院「拜會韓國瑜」

快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁：靜候韓院長召集朝野

快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁：靜候韓院長召集朝野

關鍵字：

韓國瑜立法院長美國在台協會孫曉雅外交關係

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

林千又被男友家暴坦言已非第一次

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

更多

最夯影音

更多
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面