韓國瑜外交處女秀！贈孫曉雅春聯神翻譯「Have a good luck」

記者閔文昱／綜合報導

立法院長韓國瑜今（16）日下午4時在立法院會見美國在台協會處長孫曉雅，被視為是韓國瑜接任院長以來接見外賓的處女秀。會前韓國瑜先是送上親筆簽名的春聯，並幽默將「龍耀吉慶」翻譯為「Have a good luck」，讓孫曉雅一聽馬上恍然大悟，也逗樂全場，隨後雙方便展開約1小時的閉門會談。

▲立法院長韓國瑜(左)接見美國在台協會(AIT)孫曉雅處長(中)，右為立院副院長江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜今下午4時在立法院會見美國在台協會處長孫曉雅，他約莫下午3時13分抵達立法院，面對大批媒體詢問朝野協商問題，他則不疾不徐的從立院工作同仁手中拿出糖果雙手發送給現場媒體，並祝大家「甜甜的一年」。

有趣的是，韓國瑜在接見AIT處長孫曉雅後，馬上展現「地主之誼」，先是送上寫有「龍耀吉慶」和自己簽名的春聯，並幽默以英文翻譯「Have a good luck」，同時也指著自己的簽名強調「This is my name」，逗得全場哈哈大笑。韓國瑜晚間也在臉書分享「非常榮幸今天美國在台協會（AIT)處長孫曉雅蒞臨立法院，在和處長的對談中，相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼。」

韓國瑜未來行程滿檔，先是於19日召開朝野協商，就國民黨立院黨團提案，研商邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告。而美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）也傳出下周將率多名議員訪台，也預計將拜會立法韓國瑜。