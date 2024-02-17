雙院長相見歡！韓國瑜主動握陳建仁手　笑喊「不要擁抱了，握手就好」

▲行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院新會期20日開議，行政院長陳建仁今（17）日上午10時前往立法院拜會立法院長韓國瑜。陳建仁近10點時抵達立法院大門口，韓國瑜及副院長江啟臣親自接待，抵達二樓會客室時陳、韓兩人也在媒體要求下握手合照，韓國瑜也笑喊「不要擁抱了，握手就好」。

新國會3黨不過半，20日開議備受關注，陳建仁循往例拜會立法院，同時也將會到民進黨團、民眾黨團、國民黨團拜會，副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、發言人林子倫等人也陪同拜會。

陳建仁近10點時抵達立法院大門口，韓國瑜及江啟臣親自接待，抵達二樓時陳、韓兩人一同進入會客室，兩人在媒體要求下握手合照，韓國瑜先主動伸出手笑喊「不要擁抱了，握手就好」。

由於國民黨立院黨團本要求立法院17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台中「瘦肉精爭議」進行食安報告，但此 案不符立院規定被打回票。國民黨團只好改提，邀閣揆陳建仁針對八年來食安總檢討進行專案報告的提案，請韓國瑜召集協商。韓國瑜昨日也透過媒體群組表示，他深表認同與肯定。今日雙院長拜會時，韓國瑜也會面向陳建仁表達民眾對於相關問題之關切，並邀請開議後至立法院針對食安議題進行專案報告之形式進行討論，以期能釐清政府相關食安把關之作為。

