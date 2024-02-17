烏龍臨時會退散！　黃揚明分析：韓國瑜與國民黨團攜手走下台階

▲國民黨團提議19日召集協商的事由改變。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）



記者詹宜庭／台北報導

立法院長韓國瑜16日透過立法院議事處通知，將於19日召開朝野協商，媒體人黃揚明分析，韓國瑜之前不召集國民黨 提出的朝野協商的原因，是因為國民黨團提出的事由為「臨時會」，但根本沒有開臨時會的需要，而19日召集協商的原因，是因為國民黨團改變了提議事由，邀請閣揆陳建仁針對八年來食安總檢討進行專案報告，直言「國民黨團與韓國瑜攜手走下台階，讓食安課題留在議事攻防的戰場上，龍年應景的『烏龍臨時會』快快退散。」

國民黨團連署要求立法院17日召開臨時會，然而綠營認為，立院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議；針對此事，昨日早上民進黨團秀出立法院議事處發通知表示，「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。

不過，對於外界質疑此舉是否為打臉國民黨？韓國瑜隨後也透過媒體群組表示，對於國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，他深表認同與肯定，下週一上午10點半將邀集各黨團代表針對專案報告之形式進行討論。

對此，黃揚明昨晚在臉書發文表示，韓國瑜不召集協商的原因，是因為國民黨團提出的事由為「臨時會」，但根本沒有開臨時會的需要，而19日召集協商的原因，是因為國民黨團改變了提議事由，邀請閣揆陳建仁針對八年來食安總檢討進行專案報告。

黃揚明認為，下週朝野黨團協商的重點在於，這專案報告到底要在開議當天合併行政院施政報告一起進行，還是開議後另覓時機舉行？自然沒有提前開議的課題了，「國民黨團與韓國瑜攜手走下台階，讓食安課題留在議事攻防的戰場上，龍年應景的『烏龍臨時會』快快退散。」