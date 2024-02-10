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加拿大男泰國搭機「硬開逃生門」　滑梯秒彈開！恐面臨死刑

記者王佩翊／編譯

泰國航空一架從清邁飛往曼谷的國內線航班發生旅客擅自打開機艙門並啟動逃生滑梯的事件。涉案的加拿大籍男子隨即在機場被捕，但由於逃生滑梯被展開，該客機無法立即移動，卡在跑道上，導致後續13個航班無法起降。警方指出，該名男子最重恐將被判死刑。

根據CNN報導，泰國航空TG121航班2月7日原定從清邁國際機場起飛前往曼谷蘇凡納布機場（又譯素萬那普機場），然而當晚10時5分機長向塔台回報正在跑道上等待起飛後，卻突然有一名男性乘客衝到機艙最前方，打開機艙門，並且啟動了逃生滑梯。

根據清邁國際機場發表的聲明，該名男子為加拿大籍，而他隨即遭到逮捕。聲明中指出，由於該架隸屬泰航的空中巴士A320逃生滑梯被打開，因此無法立即移動，其他航班受此影響，暫時無法起飛和降落。

清邁國際機場主任Ronnakorn Chalermsanyakorn表示，「收到警報後，我們聯絡了泰國航空的技術人員立刻前往現場拆除逃生滑梯，然後將飛機拖回15號停機坪，」他補充道，這起事件一共影響了13個航班，其中8個航班被迫在空中盤旋，直到獲准降落，共有2295名乘客因此行程遭到延誤。

泰國航空針對此事發表聲明稱，技術人員已根據安全規定對機艙門進行維修與檢查，而受到延誤的TG121航班最終在午夜後起飛前往曼谷。聲明中表示，「航班在2月8日凌晨12時34分繼續其航程。所有乘客、飛行員和機組人員均安全無恙。」

負責調查此案的清邁警察上校Manuschai In-thuean指出，警方在現場逮捕40歲的加拿大籍嫌犯Wong Sai Heung。根據泰國《CERTAIN OFFENCES AGAINST AIR NAVIGATION ACT》規定，他的罪名一旦確立，可處20年監禁、60萬至80萬泰銖的罰款（約新台幣52萬至70萬元），甚至還可能面臨死刑，不過值得注意的是，泰國自2018年以來未曾執行過死刑。

警方表示，目前還無法得知嫌犯開門的動機，但他被逮後至今仍無法進行正常溝通，預計將他送往醫院進行精神評估。CNN已就此事聯繫了駐曼谷的加拿大大使館，但尚未收到回應。

 
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