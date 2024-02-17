台北燈節詭異1幕遭酸「提早中元普渡」　全場嚇壞：地府一日遊？

▲台北燈節這組花燈嚇壞不少人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

2024台北燈節今（17）日正式開展，高10公尺的主燈金龍受到許多關注，不過另一邊卻有驚人一幕？近來網路上瘋傳一系列照片，看到有一組花燈是民間信仰的眾神肖像，不過打燈之後看起來卻相當詭異，不少人看到後忍不住酸說「地府一日遊？」「提前普渡嗎」。

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有網友在臉書「爆料公社二社」轉發一組照片，直呼「這太猛了～台北燈節」，看到照片是民間信仰的眾神肖像，一字排開相當壯觀，不過打燈之後，花燈的眼睛變得空洞，整體看上去十分詭異。而最先分享的林姓網友看到後指出「原本好好的吉祥如意~搞得像是古羊如花」，粉專「我是台灣人．台灣是咱的國家」也轉發表示，「中華台北燈會，嚇死～」。

照片曝光後，許多網友直呼，「我以為來到奈何橋了」、「喪禮上的紙紮人？」「看完回家會做惡夢」、「這是預演四月清明節？」「請問這個燈會的主題是地府一遊嗎？還是中元普渡？」「不說以為是十八層地獄」、「農曆七月提前到嗎」、「元宵節跟中元節搞混了？」「贊助商是禮儀公司嗎」、「這是準備要燒給誰的嗎」、「元宵節秒變7月半鬼門開」。

2024台北燈節於17日一連31天在西區展出，共有123座燈組，其中最亮眼的主燈「城現光龍」高達3層樓，由純金屬打造而成，紅色的龍角及龍眼極為吸睛，17日起每晚6點至10點，每半小時展演一次3分鐘主燈秀。

▼2024台北燈節在2月17日正式開展。（圖／觀傳局提供）

