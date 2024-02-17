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台北燈節驚現「詭異眾神」嚇壞一票人！蔣萬安親朝聖：醜美醜美的

▲台北燈節這組花燈嚇壞不少人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

▲台北燈節這組花燈嚇壞不少人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者閔文昱／綜合報導

2024台北燈節今（17日）正式開展，高10公尺的主燈金龍受到許多關注，不過在中山堂旁邊的燈組卻被網友認為相當詭異，更被酸是「地府一日遊」、「提前普渡」。對此，台北市長蔣萬安今天也親自朝聖，並稱讚該組花燈「醜美醜美（台語）的」，很有創意。

2024台北燈節「龍躍光城」，第一階段在2月2日先在西門町點亮4座燈組，第二階段今天至3月3日啟動主燈及多元展演。不過有網友在臉書PO出照片，只見位於中山堂旁邊的燈組，原本是民間信仰眾神肖像，打燈之後看起來卻相當詭異，讓網友直呼「原本好好的吉祥如意~搞得像是古羊如花」，粉專「我是台灣人．台灣是咱的國家」也轉發表示，「中華台北燈會，嚇死～」

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▲蔣萬安朝聖「眾神保佑（龍）平安」燈組。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲蔣萬安朝聖「眾神保佑（龍）平安」燈組。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

對此，蔣萬安晚間也在臉書PO出親自朝聖該組花燈畫面，並在留言區指出，這座「眾神保庇龍平安」的作品其實就是祈福，至於好不好看？他認為就是「醜美醜美（台語）的」，很有創意、也引起好多人關注，因此他才特別新增來競賽燈區的行程，就為了跟這個今天最熱門的打卡景點自拍一張。

對於花燈作品遭批評「很陰森」，教育局指出該作品為擬真的神明造型，主題是「眾神保佑（龍）平安」，以數個神明、仙女匯組成一座大型花燈，有「龍（攏）平安」寓意。而花燈競賽充分展現不同作者豐沛創造力，每組作品都展現了自由、多元與活絡的創作能量。北市府歡迎市民以各種不同視角欣賞，探索花燈作品的創作意涵。

▼台北燈節作品遭酸「提早中元普渡」，教育局表示，歡迎市民以不同視角欣賞。（圖／北市教育局提供）

▲▼台北燈節作品遭酸「提早中元普渡」，教育局表示，歡迎市民以不同視角欣賞。（圖／北市教育局提供）

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