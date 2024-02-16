3類食物別再隔夜加熱吃！營養師曝「恐誘發癌症風險」

▲3種食物不要再隔夜加熱吃，恐造成致癌風險。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

過年期間大吃大喝，許多人會將吃不完的食物反覆加熱。對此，營養師李婉萍提醒，有3種類的食物不宜反覆加熱，若是隔夜再吃，不僅會營養流失，還可能誘發癌症。

李婉萍在臉書上分享，過年期間通常是滿桌佳餚，但也因此會有剩菜，導致初四以前幾乎都在吃前一天吃不完的隔夜菜，雖然不浪費食物是美德，但有些食物建議不要反覆加熱、隔夜再吃。

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李婉萍提到，第一種不要再吃的隔夜菜為「綠葉菜類」，因為綠色葉菜含有高硝酸鹽，若經過長時間放置、冷藏後反覆加熱，不但會導致營養流失，還會讓細菌有足夠的時間，將硝酸鹽分解成亞硝酸鹽，若讓有毒物質進入體內，就可能誘發癌症風險。

▲李婉萍表示，海鮮、綠葉菜類及油炸物不要隔夜加熱吃，否則會誘發癌症風險。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



第二種不要再吃的隔夜菜則是「海鮮類」，李婉萍說，海鮮類除了容易導致大量細菌繁殖以外，若放置時間過長，也會造成蛋白質氧化，如果保存不當、料理不完全，可能會造成腸胃不適，讓人感到噁心、想吐，海鮮類的食物最好還是當天就食用完畢。

至於第三種食物，則是「油炸類」，李婉萍提到，通常市售的炸物都不是用好油來炸，若不好的油脂經過二度加熱，就會形成致癌物質丙烯醯胺，造成身體慢性傷害，因此無論是哪種炸物，建議都不要重複加熱再吃。

李婉萍最後提醒，選擇新鮮食材料理最健康，但若真的需要吃隔夜菜，至少要用100度的高溫加熱再食用，減少食物中毒的可能。