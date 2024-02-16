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男子獨攀南三段迷路失蹤2天　南投消防隊出動直升機搜救

▲王姓山友獨攀南三段，於郡大林道下山時迷路失聯，今天被搜救人員尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲王姓山友獨攀南三段，於郡大林道下山時迷路失聯，今天被搜救人員尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

36歲山友王姓男子於2月10日從丹大林道入山、獨攀南三段，預計14日由郡大林道下山，卻遲歸失聯，直至15日中午12時皆無音訊，地面聯絡人唯恐他發生意外，向南投縣消防局報案請求救援。

南投消防局第三大隊啟動救援機制，派遣信義及玉山2分隊共4名消防同仁組隊搜救，為爭取救援時效，昨天（15日）下午申請直昇機接載4名搜救人員降落無雙部落，再步行前往失聯處搜尋，並於今日（16日）上午再派遣第二梯次共3名警消、4名義消，由郡大林道登山口入山搜索。

▲賴姓山友尋獲失聯王姓山友的帽子，協助搜救人員探索其行蹤。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲賴姓山友尋獲失聯王姓山友的帽子，協助搜救人員探索其行蹤。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局指出，今早也獲賴姓山友回報前進指揮所，指稱昨日傍晚於營地下方溪谷方向有看到狼煙，且在今天早上8時下山途經41K處時，撿到疑似失聯者掉落的帽子；搜救人員據此線索情資下切溪谷搜尋，終於在11時42分找到王姓山友；因王男已迷途2天，身體十分虛弱、行走不便，今晚由搜救人員協助於無雙部落紮營，明早將視身體狀況申請直昇機接載。

▲迷路失聯的王姓山友今天被搜救人員尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲迷路失聯的王姓山友今天被搜救人員尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局提醒山友，獨攀危險性高，如發生意外時無人接應傷亡難測，易造成社會成本增加及搜救人員疲於奔命，若萬一發生意外時，可利用衛星電話或手機撥打119或112求救。

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