過年找不到人！甜美護專生約會失聯4天　跟媽媽警局團圓畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄1名21歲甜美護專生陳女大年初一（10日）獨自離開住處，跟大學生男友23歲黃男一起到台中約會，沒想到陳女媽媽在過年期間都找不到女兒，心急報警。這案驚動高雄、台中警方跨縣市協尋陳女，最後才發現2人玩完台中後，已回到黃男高雄租屋處，最後母女2人在警局順利團圓。

▲陳女失聯4天，母親心急如焚，報警處理。（圖／截取自臉書）

三民二分局鼎山所12日10時許，接獲三民一分局轉報21歲陳女失蹤緊急協尋，報案人陳女母親稱她自2月10日從父親大豐一路住處離開，前往高雄火車站後即失聯。

為此，高雄警方跨縣市與台中市政府警察局大甲分局共同協尋陳女，經調閱監視器及手機定位，再由大甲分局分析陳女生活圈友人，發現陳女先是出現在台中高鐵站，最後定位在台中市后里區。

台中警方立即成立專案小組，派員逐一清查附近旅宿業及便利商店，並陪同陳女親聶女至定位甲后路沿線搜尋及后里火車站調閱車站內等處監視器，但皆未發現失蹤的陳女。最後鎖定陳女的男友黃男，隨即展開調查。

▲陳女與黃男年前在交友軟體認識，2人熟悉後互加臉書，並相約在大年初一見面。（圖／截取自臉書）

台中警方14日上午前往黃男后里區住處查訪，發現黃男不在家，詢問黃男父母均稱未見過陳女，員警請黃男父母聯繫黃男，通話後由警方進行談話，年紀尚輕的黃男，一聽到警方來電嚇了一跳，便承認這幾天陳女確實跟他在一起，但2人已於今早返回他位於高雄市新興區的租住處。

▲甜美護專生失聯4天衝台中約會，在警局跟媽媽見面團圓。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，陳女與媽媽因理念見解差異，2月10日搭乘火車至台中后里區找男友後，不接媽媽電話，也不回訊息，沒想到此舉引起媽媽擔憂。她13日返回高雄市新興區租屋處，看見警方上門，強調期間並無遭受任何的控制或脅迫情事。而陳女媽媽也在警方的通知下，前往警局等候女兒歸來，最後母女2人在警局順利團圓。

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